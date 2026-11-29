Una fuerte pelea en redes sociales protagonizaron en las últimas horas la periodista Laura Di Marco y el conductor Jorge Rial, intercambiando acusaciones de favores políticos, al punto que hasta se involucraron mutuamente en manejos y reuniones con la SIDE, mientras discutían sobre censura periodística y vínculos con el poder político.

El conflicto comenzó luego de que Di Marco se refiriera a la polémica que se generó por la columna de Marcelo Bonelli de los días viernes en Clarín, que esta vez no salió, y sostuviera que "Clarín no había censurado al periodista".

Di Marco subió un video hablando del tema, y a partir de esa posición, Rial publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó a la comunicadora: “Laurita, de justificar la censura no se vuelve”.

x Jorge Rial | Crédito: x Jorge Rial

La respuesta de Di Marco no tardó en llegar. En otra publicación, la periodista apuntó contra el conductor y lo acusó de haber recibido sobres de la Side. Además, hizo referencia a su situación económica y a su pasado profesional “Jorgito, de cobrar los sobres de los servicios no se vuelve”, escribió. En el mismo mensaje, Di Marco mencionó un encuentro que mantuvo con Silvia Majdalani, exdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

x Laura Di Marco | Crédito: x Laura Di Marco

“¡Qué buen café me tomé el otro día con Silvia Majdalani!”, expresó la periodista, antes de cuestionar cómo Rial pasó de hacer cola en una fotocopiadora para publicar una nota a convertirse en un “colaborador de cuarta a multimillonario”. También sostuvo que estaba orgullosa "de ser limpia” y calificó al conductor de “mafioso”. “La propia vida te lo está devolviendo. Se llama karma”, le dijo Di Marco a Rial.

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Fue cuando el conductor olvió a responder y apuntó directamente contra el encuentro entre Di Marco y Majdalani. El conductor recordó el rol que tuvo la exfuncionaria durante la gestión de Cambiemos y la vinculó con presuntas presiones a periodistas.

x Jorge Rial | Crédito: x Jorge Rial

“Acabás de confirmar que tomás café con Majdalani, la que manejaba los servicios en la época de Mauricio Macri. Y que se dedicaba a apretar periodistas y pedía por vos en los canales”, escribió. Cuestionó los vínculos de la periodista con la exdirectora de la AFI y lanzó: “Se ve que seguís con buenos vínculos con los buches”.

El conductor también puso en duda el origen del patrimonio de Di Marco y mencionó a su expareja, Héctor Luna, a quien vinculó con su salida de la empresa Codere Apuestas. Según Rial, Luna habría sido despedido por intentar “mexicanear” la compañía junto con un importante banquero “¿Y sabés quién tendría que explicar de dónde sacó la guita? Tu exnovio, Héctor Luna”, agregó Rial, antes de cerrar su publicación con una frase irónica: “Salí de ahí, Maravilla”.

CS/HB