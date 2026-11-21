Julio Bocca dejará la dirección artística del Ballet Estable del Teatro Colón en agosto de 2027, cuando Herman Cornejo asuma al frente de la compañía. El teatro porteño anunció el relevo con varios meses de anticipación y confirmó que el actual primer bailarín del American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York será el encargado de conducir la próxima etapa del elenco.

La designación reúne nuevamente a dos referentes de la danza argentina cuyas trayectorias se cruzaron desde los primeros años de la carrera de Cornejo. Cuando tenía 16 años, Bocca lo alentó a participar del Concurso Internacional de Ballet de Moscú, donde obtuvo la medalla de oro y se convirtió en el bailarín más joven en alcanzar ese reconocimiento en la historia del certamen.

Tras el despido de Jorge Telerman como director del Teatro Colón, asumen Julio Bocca y Gerardo Grieco

Tiempo después, ambos compartieron escenario en el American Ballet Theatre, compañía en la que Cornejo se desempeña como primer bailarín desde 2003. Ahora, el artista regresará a Buenos Aires para asumir la conducción del Ballet Estable del Colón, institución en la que inició su formación.

Qué dijo Julio Bocca sobre su salida del Teatro Colón

En el comunicado difundido por el teatro, Bocca hizo un balance de su etapa al frente de la compañía y destacó el trabajo colectivo realizado durante su gestión. "Me voy muy feliz por lo que logramos juntos", expresó, al tiempo que subrayó la importancia de garantizar la continuidad del proyecto artístico.

"Acá lo más importante es el Ballet del Teatro Colón, su presente y su futuro", afirmó el bailarín, que también dedicó un mensaje a su sucesor. "Te vi crecer en tu carrera. Te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa", le dijo a Cornejo.

Julio Bocca | Crédito: CeDoc

Durante su dirección, el Ballet Estable trabajó en el fortalecimiento de sus producciones y en la calidad artística de sus presentaciones, según informó la institución. El director general del teatro, Gerardo Grieco, definió el período como "un punto de inflexión" y destacó el vínculo profesional y personal entre ambos bailarines.

Herman Cornejo, el bailarín que regresará al Teatro Colón

El futuro director artístico del Ballet Estable se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y construyó una carrera internacional en Estados Unidos.

Herman Cornejo nació en San Luis en 1981 y se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Su trayectoria internacional comenzó a consolidarse desde muy joven, con el reconocimiento obtenido en Moscú y su posterior incorporación al American Ballet Theatre, donde alcanzó la categoría de primer bailarín en 2003.

Herman Cornejo | Crédito: Instagram @hermancornejo

Su llegada a la dirección artística del Ballet Estable significará un regreso a la institución en la que estudió, esta vez con la responsabilidad de liderar a la compañía. Tras conocerse la designación, expresó que asumir el cargo representa un gran honor y que afrontará el desafío "con humildad y alegría".

Entre sus objetivos, adelantó que buscará fortalecer la proyección nacional e internacional del Ballet Estable del Teatro Colón, en una nueva etapa para el elenco.

Herman Cornejo | Crédito: Instagram @hermancornejo

La nueva etapa de Julio Bocca tras su gestión en el Colón

La salida de Bocca de la dirección artística también se vincula con una etapa personal en la que busca reorganizar sus prioridades. El 6 de noviembre, el embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, lo distinguió con el grado de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, un reconocimiento a su trayectoria y aporte cultural.

“La danza pura es hermosa”

Durante la ceremonia, el bailarín se refirió a sus próximos proyectos y a sus deseos fuera del ámbito profesional. "Yo estoy empezando otra etapa de mi vida, en la cual quiero dedicarme más a mí, a disfrutar de mi familia y de mis tiempos", expresó.

Además, Bocca será homenajeado en febrero de 2027 por su trayectoria en el Prix de Lausanne, uno de los certámenes internacionales más prestigiosos de danza clásica.

LB/AF