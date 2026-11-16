Nuevo operativo por fugas de gas en Lanús: una de las tres pérdidas continúa activa

El jefe de Bomberos de Lanús, Gabriel Sandoval, informó este lunes que los equipos intervinieron en tres pérdidas de gas detectadas en la zona. Una de ellas continúa activa y está siendo reparada en el marco del nuevo operativo desplegado tras la explosión registrada el pasado viernes en la localidad de Remedios de Escalada.

Este lunes personal de Bomberos y Defensa Civil de Lanús trabajó en la estación de tren homónima, correspondiente al recorrido del ferrocarril Roca, a raíz de otras tres fugas de gas que fueron denunciadas esta mañana por los vecinos del barrio San Jorge.

"Trabajamos hoy en tres pérdidas de gas en el lugar. Ahora queda activa una sola", comentó Sandoval, quien estimó que pasado el mediodía podrían concluir las tareas por parte de los expertos, para que luego los bomberos "certifiquen la atmósfera en la zona" y determinen si la pérdida fue solucionada.

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En este contexto, agentes de tránsito municipales desvían el tránsito, razón por la cual se sugiere evitar la zona.

“Queremos llevar tranquilidad”, expresó a la prensa y solicitó que, ante cualquier sospecha, los vecinos se contacten con Bomberos: “Acudimos a todos los llamados que se realizan, por eso insistimos que se comuniquen al número 100 ”.

Escape frente a la Estación Lanús | Crédito: Captura Web

Desde MetroGas señalaron a Infobae que se trató de una pérdida de gas, aunque, al mismo tiempo, aclararon que no tiene relación alguna con el caño de media presión perforado por un operario el pasado viernes.

Además, enfatizaron la necesidad de que se respeten los protocolos, algo que no habría ocurrido en la explosión: “ En todo tipo de emergencia lo primero que hay que hacer es llamar a los bomberos ”.

Por otra parte, desde Trenes Argentinos indicaron que, pese al importante operativo de seguridad en la estación Lanús, el servicio del tren Roca se desarrolló con normalidad y no presentaba demoras.





RM