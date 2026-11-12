Pese a las fuertes restricciones de Estados Unidos, una Universidad China adquirió chips avanzados de Nvidia

Una universidad china con fuertes vínculos con los organismos de defensa del gigante asiático adquirió recientemente chips avanzados de Inteligencia Artificial (IA) fabricados por Nvidia, a pesar de los duros controles impuestos por Estados Unidos.

Según la Agencia AFP, esta información se dio a conocer en el momento en que la compañía con sede en California enfrenta una gran crisis tras difundirse que su cofundador y CEO, Jensen Huang, podría haber sido víctima de una operación de espionaje china, lo que generó una drástica caída de sus acciones los últimos días.

En la ciudad de Xi'an, la Universidad Politécnica del Noroeste (NPU), adquirió dos chips Nvidia H200 a Shaanxi Bosuan Network Technology, no directamente al fabricante estadounidense, por 131.200 dólares de acuerdo a un aviso de adquisición del 21 de octubre pasado.

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Lo que disparó el alerta es que los chips H200 están sujetos a fuertes controles de exportación por parte de Washington, que limita los envíos directos a China, aplicando restricciones a su reventa a nivel mundial. Los semiconductores H200 se compraron para la Escuela de Administración de la NPU, una de las universidades públicas chinas que integra los “Siete Hijos de la Defensa Nacional”, instituciones académicas que hacen investigaciones sobre seguridad y tienen estrechos vínculos con las fuerzas armadas de su país.

El aviso de adquisición al que accedió la agencia AFP ya no se encontraba disponible en el sitio web de la institución este jueves. Y otra notificación de compra, con fecha del 4 de septiembre, a la que también pudo acceder la AFP pero que ya no se podía consultar, indica que la Escuela de Ciberseguridad de la NPU adquirió 2 Nvidia H200 por la suma de 796.000 yuanes.

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El vínculo de Nvidia con China generó un gran debate esta semana al saberse la noticia que Jensen Huang tuvo una relación extramatrimonial con una mujer acusada de ser una espía pagada por Pekín.

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El empresario, que es considerado el asesor más importante en temas de Inteligencia Artificial (IA) del presidente Donald Trump, reconoció su relación extramarital con Alice Huang, una ejecutiva de alto nivel de la compañía Megaspeed, de Singapur.

Según el diario Wall Street Journal, la junta de Nvidia se está preparando para destituir a Jensen Huang.