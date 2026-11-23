El escándalo que involucra al periodista Robertito Funes Ugarte sumó un nuevo capítulo. Joaquín, el joven trabajador de un emprendimiento gastronómico especializado en sandwiches gourmet al que el conductor cuestionó durante un móvil en vivo de LN+, pidiendo a la empresa "que contrate a gente mayor", señalando que el empleado lo había atendido mal. Lo cierto es que Joaquín desmintió haberlo atendido de manera despectivasalió a desmentir su versión de los hechos y contó cómo continuó el conflicto con sus empleadores.

El episodio ocurrió el domingo 22 de noviembre, durante la cobertura de la Fugazzeta Fest, realizada frente al Planetario de Palermo. Mientras recorría los puestos del evento para su programa La Robineta, Funes Ugarte se acercó al local La Crostita para entrevistar a uno de sus empleados.

Sin embargo, el joven negó haberlo tratado mal, sino que "solo le pidió un momento" para terminar de atender los pedidos. La respuesta del periodista quedó registrada en cámara: lo calificó como un “bobo importante” y cuestionó su actitud frente a las cámaras. También pidió que le avisaran al dueño del comercio que no contratara a personas con ese comportamiento e incluso instó a los espectadores a no comprar en el lugar.

La secuencia se viralizó en las redes sociales y generó críticas contra el cronista. Ante la repercusión, Funes Ugarte publicó un descargo en sus historias de Instagram, donde sostuvo que el video no mostraba toda la conversación.

Según su relato, Joaquín había tenido una actitud despectiva desde el comienzo y le habría dicho: “No me representás”. Además, lo calificó de “maleducado y xenófobo” y aseguró que hubo un acercamiento posterior por parte de integrantes del comercio para disculparse.

El letal descargo de Robertito Funes Ugarte tras el escándalo por su actitud en pleno móvil de LN+

Qué dijo el trabajador sobre Robertito Funes Ugarte

Este lunes, Joaquín fue entrevistado en Sería Increíble, el programa de Nati Jota en OLGA, donde rechazó la versión del periodista “Lo que se ve en el video es lo que ocurrió, no hay más. Robertito Funes miente en esta historia”, afirmó.

El joven explicó que estaba a cargo de coordinar el servicio gastronómico y que su prioridad era garantizar el funcionamiento del puesto. Según relató, cuando le avisaron que el periodista quería entrevistarlo, continuó con sus tareas porque estaba atendiendo los pedidos “Yo estaba concentrado en mi trabajo, no frené ahí. Dije: ‘Es un periodista y va a entender que no puedo dar mi nota’. Me enteré todo más tarde”, explicó.

También reconoció que el episodio lo angustió, especialmente porque el objetivo de su participación en la feria era promocionar el emprendimiento, que había comenzado recientemente.

El conflicto con los dueños y su decisión de dejar el trabajo

Además de desmentir al periodista, Joaquín cuestionó la reacción de los responsables de Crostita. Según contó, después de la viralización "no recibí ningún respaldo, no ningún mensaje de apoyo de la empresa, ni me preguntaron cómo estaba".

Incluso aseguró que la dueña del emprendimiento "se había enojado" porque los empleados del puesto no habían accedido a darle una entrevista a Funes Ugarte “Una persona encargada del servicio entró al local diciendo que la dueña había llamado enojada porque no habíamos atendido mejor a Robertito”, relató.

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En ese sentido, Joaquín cuestionó que el comercio "aprovechara la difusión que tuvo todo esto" para promocionar su marca en las redes sociales. Joaquín señaló que había renunciado y no seguiría trabajando en la empresa.

La polémica también tuvo enorme impacto en las redes sociales del comercio: la cuenta de Instagram de La Crostita pasó de tener poco más de 200 seguidores a superar los 190 mil en medio de la repercusión del caso. Joaquín explicó que decidió hablar públicamente para visibilizar la situación de quienes trabajan en el rubro gastronómico y deben cumplir tareas durante jornadas extensas, sobre todo en fines de semana y feriados.

CS/HB