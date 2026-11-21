Tres personas murieron calcinadas este sábado por la mañana luego de un choque que derivó en el incendio de un automóvil en la autopista Panamericana, a la altura de La Horqueta, en el partido bonaerense de San Isidro. En el siniestro también estuvieron involucrados un colectivo de la línea 21 y otro vehículo.

Choque en Panamericana, altura San Isidro | Crédito: NA (Policía)

El hecho ocurrió en el kilómetro 20,800 del Acceso Norte, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Según el parte oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el automóvil en el que viajaban las víctimas sería un Volkswagen Vento rojo que no tenía la patente colocada.

Tras el impacto, el vehículo se prendió fuego por completo y sus tres ocupantes quedaron atrapados en el interior. Cuando llegó una ambulancia del servicio de emergencias, el médico que intervino constató el fallecimiento de las tres personas.

Choque en Panamericana, altura San Isidro | Crédito: NA (Policía)

De acuerdo con la información oficial, además del Vento participaron del accidente un colectivo de la línea 21, en el que viajaban dos personas, y una Volkswagen Suran roja, que transportaba a cuatro ocupantes.

Los involucrados en los otros dos vehículos fueron asistidos en el lugar y, según el reporte, resultaron ilesos y no necesitaron ser trasladados a centros de salud.

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Tras el accidente, se desplegó un importante operativo en la autopista. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, personal de la concesionaria vial, efectivos del Departamento Vial Panamericana y del Comando de Patrullas de San Isidro.

También intervino personal de la Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes y retiró distintos elementos de interés para avanzar en la investigación y establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

Como consecuencia del episodio, el carril lento de la Panamericana permaneció obstruido durante parte de la mañana, lo que generó complicaciones en la circulación. Sin embargo, una vez finalizadas las tareas de emergencia, la traza quedó completamente liberada y el tránsito se normalizó.

CS