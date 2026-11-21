La explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, luego de que este sábado se confirmara la muerte de otras dos víctimas que permanecían internadas en un centro de salud de San Justo.

Las dos nuevas víctimas fatales habían sufrido heridas de gravedad durante el estallido y permanecían bajo atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de salud, no lograron recuperarse. Con estas muertes, el número de fallecidos ascendió a cuatro desde que se produjo el siniestro.

El hecho ocurrió el viernes 13 de noviembre, minutos antes de las 11, en la esquina de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en el centro comercial de Remedios de Escalada. La explosión estuvo vinculada a una fuga de gas que se habría originado durante trabajos de renovación de la red de distribución.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, una máquina perforadora utilizada en las tareas habría dañado una cañería de media presión. La rotura provocó una pérdida de gas que derivó en una explosión y un incendio de grandes dimensiones.

La explosión afectó viviendas, locales comerciales y vehículos de la zona. Además, numerosos vecinos debieron ser evacuados mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas, asistir a los heridos y garantizar la seguridad del área.

Alrededor de 30 personas resultaron heridas, algunas de ellas con quemaduras de gravedad. Varias debieron ser trasladadas a distintos centros de salud para recibir atención médica. Las primeras víctimas fatales fueron dos trabajadores vinculados a MetroGAS. Uno de ellos fue Marcelo García, de 47 años, cuya identidad debió ser confirmada mediante un estudio de ADN. La segunda víctima fue Néstor Julián D’Alesandro, de 44 años, quien también se desempeñaba en la compañía.

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La investigación para determinar las causas de la explosión

La causa judicial busca establecer cómo se produjo la rotura de la cañería y si existieron incumplimientos de los protocolos de seguridad durante los trabajos realizados en la vía pública. La fiscalía ordenó secuestrar la máquina perforadora que habría provocado el daño en la instalación de gas. También fueron incautados la computadora central del equipo y teléfonos celulares de empleados de las empresas involucradas.

Los investigadores analizan las comunicaciones y los procedimientos que se activaron después de detectarse la pérdida de gas. El objetivo es reconstruir la secuencia de los acontecimientos y determinar si hubo fallas técnicas, negligencia o responsabilidades por parte de las compañías que participaban de las tareas. Tanto MetroGAS como la empresa contratista Exgadet S.A. realizaron presentaciones ante la Justicia y pusieron documentación a disposición de los investigadores.

En Remedios de Escalada continúan las tareas de recuperación de los sectores afectados por la explosión. El Municipio de Lanús también impulsó medidas de asistencia para las familias y los comerciantes damnificados por los daños ocasionados.

CS