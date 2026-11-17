Después de la trágica explosión de gas en Remedios de Escalada, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, habló públicamente de los hechos y responsabilizó al gobierno por el hechyo. Además, apuntó contra Metrogas, asegurando que se realizaron 38 denuncias por pérdidas de gas, de las que hubo 32 con resultados positivos.

"Metrogas no se puede desentender", aseveró el jefe comunal en diálogo con Infobae a las Nueve sobre la tragedia que ocasionó una víctima fatal y unos 30 heridos. Además, cuestionó que para operar el servicio se involucre "una empresa tercerizada, sin ningún tipo de control del ente de energía (ENARGAS)".

Operativo en Remedios de Escalada por otro escape de gas

En su descargo el intendente peronista también apuntó contra el gobierno de Javier Milei y amplió: "Es realmente inquietante. Estamos hablando de un desfinanciamiento, de una desregulación y flexibilización que realizó el Gobierno el año pasado. Son las consecuencias que tiene la motosierra y la falta de un Estado que controle los servicios mínimos de nuestra sociedad".

"Cuando hay gente que está de acuerdo con el Estado ausente, yo me pregunto si está de acuerdo con no tener gas ni luz de forma responsable en sus domicilios", cuestionó el jefe comunal luego del accidente y advirtió que la emergencia persiste con consecuencias sanitarias, habitacionales y comerciales.

El intendente de Lanús también confirmó que hay un fallecido, cuya identidad no fue confirmada, once internados y siete heridos de gravedad.

Explosión e incendio en Remedios de Escalada | Crédito: NA

Sobre el accidente, Álvarez indicó que los informes provenientes de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires y Metrogas afirmaban que el sector del siniestro fue considerado, aunque afirmo que existen denuncias que indican lo contrario.

"Desde el momento de esta explosión, nosotros tuvimos hasta el día de ayer a la noche 38 denuncias de fuga de gas. Pero la realidad es que de las 38 denuncias, 32 arrojaron resultado positivo", advirtió con respecto a la zona donde se produjo la explosión en Remedios de Escalada.

Con respecto al origen del siniestro, el intendente de Lanús afirmó que quienes estaban trabajando en la obra estaban utilizando "un mapa donde no se encontraba el caño que terminó causando la explosión" y reprochó: "El trabajador no tenía conocimiento de la existencia de ese caño".

Explosión de gas en Remedios de Escalada: vecinos reclaman falta de información y asistencia

"Nos dijeron que tenían todo controlado y, en realidad, han pinchado un caño maestro", reclamó Álvarez y aclaró que la documentación técnica utilizada son registros históricos de la órbita de ENARGAS, dado que el municipio no tiene a cargo la supervisión de las instalaciones internas ni de la red energética.

Ante nuevos incidentes, asegurando que "está perdiendo por todos lados la cañería del distrito", indicó que el distrito adoptó medidas preventivas para situaciones de riesgo. "Yo tengo que ir y cortar con Bomberos, como hice ayer, la estación Lanús. No puedo permitir esta impericia nuevamente", aseveró.

Asistencia a las víctimas de la explosión en Remedios de Escalada

Álvarez indicó que la prioridad del municipio en este momento está enfocada en asistir a quienes sufrieron pérdidas inmediatas por la explosión y detalló: "Nos estamos reuniendo con las 52 víctimas directas, los ocho locales, los 29 vecinos de las unidades funcionales del edificio".

"Estamos hablando cara a cara con los vecinos", destacó el jefe comunal, el cual aclaró que aún no existe una valuación definitiva ya que se deben realizar pericias médicas, psicológicas y patrimoniales, pero estimó: "En daños patrimoniales estamos hablando de más de tres millones de dólares tranquilamente".

LT