Más de Lanús: la zona está sin luz y todavía no identificaron a la víctima fatal de la explosión

La explosión y el posterior incendio registrados en Remedios de Escalada dejó una víctima fatal y alrededor de 30 personas heridas, pero transcurridas más de 24 horas de ese desastre, el titular de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, confirmó este sábado que "todavía no se pudo establecer la identidad de la persona que murió" en la exploxión.

El funcionario precisó que "harán falta estudios genéticos que se determinen en la autopsia para esa identificación". También señaló que "estamos usando perros para revisar toda la zona" y adelantó que habrá varias paredes de la zona más afectada por la explosión y el fuego "que deberán ser demolidas, porque están en riesgo de derrumbe".

Este sábado a los vecinos de 100 metros a la redonda solo se les permitía algún ingreso de pocos minutos a sus casas, por si retiraban algo de ropa, medicamentos y cosas inidspensables, pero luego debían "volver a zonas seguras", precisó Arale, remarcando que "hasta que se concluyan con todas las pericias y temas vinculados con la investigación, los vecinos no podrán volver a sus casas".

El corte de luz en la zona

Las autoridades de Defensa Civil dispusieron el corte preventivo del suministro eléctrico en el área afectada, como parte de las medidas de seguridad implementadas durante el operativo de investigación y verificación de que las edificaciones afectadas "no presentan riesgos".

Explosión e incendio en Remedios de Escalada | Crédito: NA

La interrupción del servicio se realizó mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar para controlar las consecuencias del siniestro y evaluar los daños provocados. La medida también busca reducir los riesgos durante las tareas que se desarrollan en la zona.

Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada | Crédito: Redes sociales

Por otra parte, el jefe de Defensa Civil de Lanús, Arale, se refirió a la situación de la persona fallecida y confirmó que aún no pudieron establecer su identidad. “Todavía no se pudo reconocer la identidad de la víctima fatal de la explosión, esperaremos a la autopsia”, sostuvo el funcionario.

En Lanús cortaron el gas, terminó el incendio y llega la hora de investigar qué llevó a la tragedia

De esta manera, la identificación de la víctima permanece pendiente y se espera que los resultados de los estudios forenses permitan avanzar en ese procedimiento. La autopsia también formará parte de las actuaciones judiciales que buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.

Explosión e incendio en Remedios de Escalada | Crédito: NA

Mientras tanto, las autoridades continúan con las tareas de asistencia y evaluación de los daños en los sectores afectados por la explosión, que obligó a evacuar a vecinos y generó un importante despliegue de los equipos de emergencia durante la madrugada.

CS/HB