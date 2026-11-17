Un operativo se desplegó por un nuevo escape de gas en Remedios de Escalada, a unas 7 cuadras de la esquina donde se produjo la trágica explosión en la mañana del viernes.

Los operarios trabajaban esta ma{ana en la cuadra de Andrade al 200, en la localidad del partido de Lanús, para resolver la situación

Mientras tanto, en la esquina de la calle Garay y Del Valle Iberlucea, donde el viernes fue la explosión, siguen las pericias y se mantiene un carpa del municipio donde asesoran a los vecinos damnificados. Todavía hay algunos que no pudieron retornar a sus hogares.

Explosión e incendio en Remedios de Escalada | Crédito: NA

El escape de hoy en Andrade el 200 no es el primero luego de la tragedia del viernes. El lunes hubo un corte total en el avenida Hipólito Yrigoyen, la principal de la zona, para revisar una pérdida frente a un sucursal del banco BBVA, a metros de la estación de Lanús.

Desde que se produjo la explosión y el incendio que mató a un hombre y dejó más de treinta heridos por una fuga de gas, el viernes 13, los vecinos de Remedios de Escalada no terminan de recuperar la tranquilidad.

La empresa que estaba trabajando en la zona era Exgadet. Prestaba servicios tercerizados de renovación a Metrogas. Una máquina tuneladora rompió accidentalmente un caño maestro de gas a las 9.44 del viernes. No se activaron los protocolos de alerta temprana ni la evacuación preventiva.

El municipio de Lanús anunció en un comunicado que querellará a la empresa por los daños. Los vecinos redoblaron las quejas contra Metrogas, que habilitó un correo electrónico como vía para realizar los reclamos.

Explosión e incendio en Remedios de Escalada | Crédito: NA

La explosión causó severos trastornos en el sector afectado, en plena zona céntrica de la localidad. Algunas casas diractemente desaparacieron por la explosión, además de los autos que resultyaron destrozados. El panorama tembién es desolador para los comerciantes que sufrieron grandes pérdidas y debieron desechar mercadería.

A cuatro días de la explosión, todavía se mantien un perímetro de seguridad de 100 metros, desde la avenida Hipólito Yrigoyen hasta la esquina del siniestro.

LT