Ya no hay personas desaparecidas por la explosión que se produjo en Remedios de Escalada

Tras la fuerte explosión de gas e incendio que se produjo en Remedios de Escalada, el Municipio de Lanús emitió un comunicado sobre el incidente y aseguró que ya no hay personas desaparecidas. De todas formas, se aclaró que la fuga aún no pudo ser controlada.

"A raíz de los hechos de público conocimiento ocurridos el día de hoy, queremos actualizar la información al momento. La fuga de gas aún no pudo ser controlada por MetroGAS, pero el incendio está circunscripto a la zona de la explosión. Por lo tanto, ya se ha habilitado la vuelta a los hogares de muchas familias", se indicó a través del comunicado.

Comunicado del Municipio de Lanús

En la publicación emitida durante las últimas horas del viernes difundieron un mapa que indica la zona más afectada, en la que aún permanecen personas evacuadas, y agregaron: "Aquellos vecinos y vecinas que requieran información o asistencia pueden dirigirse a la Plaza Mariano Moreno - Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada. Y quienes necesiten ser evacuados ya está a disposición el Club Atlético Talleres - Cnel. Timote 3401, Remedios de Escalada".

"Los equipos de emergencia continúan conteniendo el fuego; una vez que este sea extinguido, todavía quedarán por delante las tareas de evaluación de daños", explicaron desde el Municipio de Lanús sobre el operativo disparado tras la explosión de gas.

Con respecto a las dos personas reportadas como desaparecidas tras el accidente, se conoció que una ya fue encontrada, en estado de desorientación, por efectivos de seguridad que rastrillaban la zona, mientras que el segundo caso fue producto de una falsa alarma.

Explotó un caño de gas en pleno centro de Remedios de Escalada: los videos de la tragedia

Como parte del operativo también se realizó una evaluación del estado de la histórica Biblioteca Popular Alberdi, lindante al lugar del hecho. El sitio fue inspeccionado por personal del equipo de bomberos y se confirmó que se encuentra en buen estado de conservación.

La explosión tuvo lugar este viernes en Remedios de Escalada, en la zona de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde se produjo una fuga de gas que derivó en una explosión que se sintió en una amplia zona y el posterior incendio que afectó comercios e inmuebles cercanos y que provocó una víctima fatal y 30 heridos, siete de ellos en estado grave.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 descentralizada, a cargo de Yanina Estévez. Las primeras medidas tomadas apuntaron a asegurar el sector y combatir el incendio. Una vez que se pueda ingresar a los edificios afectados, la investigación se enfocará en determinar cómo se produjo la rotura de la cañería y las responsabilidades penales de los intervinientes.

AS / EM