La FIFA tendrá elecciones por primera vez en más de una década donde Gianni Infantino, a cargo de la presidencia del organismo desde el año 2016, tras la renuncia de Joseph Blatter, deberá competir contra tres candidatos que buscar ocupar su puesto: Ramón Vega, Kozo Tashima y Philippe Diallo.

Gianni Infantino

El candidato debe conseguir un mínimo de 108 votos, conformando la mayoría simple, para ganar las elecciones. El voto es secreto, con derecho a un sufragio por federación.

Este miércoles 18 de noviembre vencía el plazo para la presentación de las candidaturas a la presidencia del máximo organismo del fútbol internacional, que tendrá sus elecciones el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Los opositores consiguieron los avales (de, por lo menos, 5 federaciones cada uno) y así quedaron habilitados para competir.

Aunque en un primer momento se especulaba con que Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), podría presentarse (tenía el respaldo de Israel y Argentina), finalmente no lo hizo.

Gianni Infantino y "Chiqui" Tapia





La carrera de Infantino al frente de la FIFA

El 26 de febrero de 2016, Infantino asumió el máximo cargo de la FIFA, por ese motivo, el año que viene, cuando se realicen las elecciones, cumplirá 11 años como presidente de la institución.

El dirigente compitió, por primera vez, para ocupar el puesto durante el Congreso Extraordinario que se realizó en Zúrich, Suiza, tras la renuncia de Joseph Blatter. En esa ocasión consiguió 115 votos, imponiéndose a Salman bin Ebrahim Al Khlaifa de Bahréin, Alí bin Al Hussein de Jordania y Jérome Champagne de Francia.

En junio de 2019, en París, no hubo candidatos que consiguieran reunir los requisitos necesarios para disputarle el cargo a Infantino, por ese motivo, fue reelecto por aclamación en una ceremonia simbólica donde se ratifica al único candidato con aplausos de los países miembros. Lo mismo sucedió en marzo de 2023, en Kigali.