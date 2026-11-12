Alan Turing, el hombre que descifró el futuro

En Alan Turing (1912-1954) confluyen la brillantez científica, un heroísmo anónimo y una trágica muerte. En la década del 30', en el King's College de Cambridge estudia matemáticas, mientras la Inglaterra del primer ministro Chamberlain lidia con el peligro nazi. Entonces, Turing imagina una máquina de cálculo que opera bajo reglas estrictas sobre una cinta de papel infinita, en la que se escriben y borran símbolos mediante un cabezal, cambiando de un estado a otro. Este modelo formal es la Máquina Universal de Turing. Turing concibe la idea una máquina que puede leer en la cinta las instrucciones codificadas de cualquier otra máquina. De este modo, la Máquina Universal diseña la arquitectura conceptual de todas las computadoras actuales: un único dispositivo que puede ser un procesador de textos, una calculadora o un videojuego. Esta matriz conceptual da inicio a la tecnología que hoy supera la capacidad de cálculo humana y que encuentra sus exponentes máximos en la inteligencia artificial y la computación cuántica.

El avance teórico de la Máquina Universal de Turing ocurre unos tres años antes de la Segunda Guerra Mundial. Allí, Turing será alfil maestro en el desencriptamiento de los mensajes alemanes, ya empeñados en imponer la esvástica en el cielo, la tierra y el mar.

Cuando despunta la gran máquina

Arthur Scherbius (1878-1929), un ingeniero alemán, ajusta los cables de un complejo dispositivo en su taller. Es 1918, en los meses finales de la Primera Guerra Mundial. A través de una ventana Scherbius observa un ocaso mientras trata de erradicar de su ánimo toda duda: tan seguro como que el sol que cae en el atardecer resurgirá mañana, su máquina, la máquina Enigma, le será un negocio redituable. Su invento se fabrica a partir de 1923 y actúa, en principio, como un dispositivo para proteger comunicaciones comerciales y bancarias. Pero el verdadero destino del ingenio de Scherbius es la inteligencia militar: el arte criptográfico de ocultar secretos para las fuerzas armadas alemanas. La Armada alemana (Reichsmarine) adopta la máquina en 1926; y luego hacen lo mismo todas las ramas del ejército germano.

El héroe oculto en Bletchley Park (1939-1945)

Un día oscuro, unos soldados levantan una valla en Polonia: comienza el océano de sangre y dolor de la Segunda Guerra Mundial. En una operación altamente secreta y clasificada, el gobierno y ejército británico convocan a matemáticos y criptoanalistas brillantes en un centro de criptoanálisis en Bletchley Park, una imponente mansión victoriana situada en Milton Keynes, Buckinghamshire, no muy lejos de Cambridge. Alan Turing está entre los convocados.

Entre los árboles de la bella mansión y los días de sol y lluvia los analistas aliados saben que la máquina Enigma alemana es un dispositivo de alta complejidad que, mediante un circuito eléctrico cerrado, cambia constantemente las letras de los mensajes. Un prodigio técnico que promete nunca ser descifrado. Su secreto, sin embargo, se desvanecerá por un oculto golpe de contrainteligencia. Para entender cómo se descifró Enigma no hay que olvidar la ayuda fundamental de los hijos de Polonia.

El gran regalo de los polacos

En 1931, Polonia moviliza toda su inteligencia técnica y matemática. El brillante matemático polaco Marian Rejewski deduce el cableado interno de la Máquina Enigma. Para eso, apela a una teoría de permutaciones matemáticas y a documentos clasificados obtenidos por el espionaje francés. De esta forma, antes de la tempestad de fuego nazi que rugirá sobre su país, los polacos replican la Máquina Enigma y descifran miles de mensajes alemanes. Esta capacidad de desciframiento se interrumpe cuando el Alto Mando alemán introduce dos rotores adicionales a finales de 1938, lo que aumenta notablemente la complejidad del cifrado. Se corta el hilo dorado y oculto que los polacos jalaban para quebrar el secreto militar alemán.

Cuando los polacos saben que el monstruo nazi acerca sus colmillos a su tierra, el jefe del servicio de inteligencia de Polonia, convoca de urgencia a sus aliados de Francia y el Reino Unido, en Pyry (un barrio residencial de Varsovia). Entre los participantes ingleses se encuentra Dilly Knox, un curioso personaje: gran criptoanalista que, a su vez, es erudito en lenguas clásicas y papirólogo del King's College de Cambridge. Años atrás, Knox había descifrado el texto de los papiros del poeta griego Herodas (del siglo III a. C.). En Bletchley Park, Knox trabajará junto con Turing hasta su muerte en 1943, logrando quebrar la variante de Enigma utilizada por la Abwehr, el Servicio de Inteligencia Militar Alemán.

Los británicos quedan fascinados con la revelación que le hacen los polacos: estos ya habían descifrado Enigma antes y disponían de réplicas exactas de la máquina. El servicio secreto polaco les entrega estas imitaciones y los planos de su "Bomba criptológica" que automatizaba la búsqueda de las claves de cifrado.

Gracias a este generoso regalo, Alan Turing no tiene que empezar desde cero en Bletchley Park. Lo obtenido en Pyry le ahorra a los británicos meses, o quizás años, de investigación teórica.

El gran desciframiento

La Máquina Enigma funciona mediante un teclado, una serie de rotores giratorios y un panel de cables frontales. Al tocar una letra, una señal eléctrica viaja a través de los rotores internos y transforma la letra original múltiples veces en el camino. Para descifrar el mensaje original es indispensable conocer la configuración exacta de inicio dispuesta por los operadores alemanes antes de comenzar la transmisión. Todas las medianoches, se configura el sistema de cifrado mediante la posición de los rotores y el cableado; los operadores alemanes cuentan con 158 trillones de configuraciones posibles cada 24 horas. Desconocer el patrón de configuración exacto de ese día hace que sea matemáticamente imposible romper el código, y buscar una solución a mano de las todas las posibilidades combinatoria es absolutamente imposible. Para el descifrado es necesario una velocidad automatizada. Así, Alan Turing y Gordon Welchman crean la Bombe, un aparato electromecánico de una tonelada con tambores giratorios que replican el funcionamiento de 36 máquinas Enigma trabajando en paralelo.

Turing detecta una particularidad de diseño de la Máquina Enigma: una letra nunca puede encriptarse como sí misma. La “A” debe traducirse en cualquier otra variable, jamás en "A". Además, se descubre que algunas palabras, como Wettervorhersage (pronóstico del tiempo), se repiten en los mensajes, a esto se lo llama cribs, o breves textos previsibles.

El propósito de Bombe no es leer cada mensaje individual, sino detectar contradicciones eléctricas. Si una ruta eléctrica provoca una contradicción (como que la letra "A" se descifrara como "A", algo que se sabía que Enigma nunca haría), la máquina se detiene, descarta esa opción al instante, y luego continúa. Por este método, una Bombe, en 20 minutos, reduce los trillones de opciones a unas pocas decenas, que después son estudiadas por los analistas mediante réplicas de la máquina Enigma hasta llegar a la traducción de un texto legible.

Así, ocurre el hecho extraordinario: conseguir traducir en tiempo real las secretas órdenes tácticas alemanas en los frentes de combate. Una información estratégica decisiva.

Todos los logros en Bletchley Park no hubieran sido posible sin el trabajo de Hugh Alexander, dos veces campeón de ajedrez británico que, con su capacidad organizativa, obtiene los recursos y fija los turnos de trabajo, lo que a Turing y otros les permite concentrarse solo en la matemática pura.

La inteligencia militar de alto secreto obtenida a partir de los descifrados recibe el nombre en clave de Ultra.

Ocultar lo que se sabe

El siguiente gran problema es evitar que los alemanes descubran la ruptura de su código secreto de mensajes. Por eso, las posiciones enemigas descubiertas en el aire, tierra o mar solo deben ser atacadas cuando el ataque se pueda justificar por un avistamiento de las fuerzas aliadas en el terreno. Se vuelve obligatoria la regla de la “Historia de cobertura”. Cuando un avistamiento previo resulta físicamente imposible debido a las condiciones climáticas o geográficas, la contrainteligencia aliada introduce filtraciones de supuestos espías imaginarios dentro del territorio nazi, que transmiten la información de los objetivos a atacar. Así, el mando alemán pierde tiempo y recursos persiguiendo fantasmas.

La guerra secreta exige también sacrificios devastadores: cuando se descifran mensajes de Enigma que avisan de ataques inminentes a batallones aliados, muchas veces no se impide la maniobra para no despertar la más mínima sospecha en el enemigo. Con toda seguridad, la victoria intelectual en Bletchley Park, mantenida en el más estricto secreto, salva una gran cantidad de vidas y acorta la guerra.





El valor de la información

La colaboración de la inteligencia de descifrado polaca y británica malogra grandes operaciones militares alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Turing es pieza clave en este proceso. Los ejemplos son notables: la ruptura del código Enigma permite a los Aliados desviar sistemáticamente sus propios convoyes de suministros para evitar las emboscadas de las legendarias “manadas de lobos” de los submarinos alemanes (U-Boote) en la llamada Batalla del Atlántico. Asimismo, durante la campaña del norte de África, los esfuerzos del Afrika Korps de Erwin Rommel se ven mermados por los ataques aéreos y navales a sus líneas de abastecimiento, ejecutados luego de que los Aliados descifran sus mensajes.

La Batalla naval de Matapan se libra en 1941, en la costa sudoccidental de la península del Peloponeso, en Grecia. Las dos fuerzas en pugna son la Marina Real británica (Royal Navy) y la Regia Marina italiana. En este caso, el desciframiento aliado de Enigma le permite a la flota británica conocer de antemano los planes de su rival, aliado de Alemania en ese momento. Esta ventaja estratégica fundamental explica que, en Mataplan, del lado italiano haya más de 2.400 muertos, mientras que del lado británico solo tres bajas.

Durante la Operación Barbarroja (la invasión alemana a la Unión Soviética), los Aliados occidentales comparten con Moscú información altamente sensible sobre los movimientos de la Luftwaffe (la fuerza aérea) y del ejército alemán, aunque Stalin, receloso, ignora las advertencias. Por último, en el mítico desembarco de Normandía (Operación Overlord) del 6 de junio de 1944, la intercepción del flujo de mensajes de Enigma ayuda al éxito del plan de engaño aliado (Operación Fortitude) sobre el Alto Mando alemán, que sigue esperando el gran golpe en Calais y no en Normandía.

En la confusión desatada entre los mandos germanos, es esencial no solo el desciframiento de Enigma, sino también del cifrado Lorenz (el código de altísimo secreto usado entre Adolf Hitler y sus generales). Aquí resulta fundamental la participación de Tommy Flowers, el ingeniero electrónico que diseñó y construyó Colossus, la primera computadora digital, programable y electrónica del mundo. Así, la velocidad de descifrado alcanza un salto exponencial, lo que potencia drásticamente la eficacia militar aliada en el Día D.

Al final del conflicto, el mariscal de campo Bernard Montgomery recibe halagos y honores públicos. Los otros guerreros silenciosos del intelecto permanecen invisibilizados. Los velos de la censura recién comenzarán a descorrerse treinta años después, cuando se publica, en 1974, The Ultra Secret, del oficial de la RAF Frederick William Winterbotham. El libro fue criticado por su falta de solvencia técnica, por no aludir a la fundamental ayuda polaca, y por haber introducido el mito de que Churchill sabía de antemano del mortífero ataque aéreo a Coventry. Pero, a pesar de todo, por esa publicación comienza el reconocimiento de la monumental operación secreta de Turing y sus colegas al servicio de la causa aliada. A partir de ese momento se empieza a reescribir toda la historiografía militar del siglo XX, porque, antes se pensaba que las victorias aliadas en Normandía, el norte de África o el Atlántico, fueron exclusiva consecuencia de la combinación de la genialidad táctica de los generales y de la superioridad en recursos materiales.

Entre un legado y la partida solitaria

Luego de la guerra, Turing se traslada a la Universidad de Mánchester. Aquí se dedica a la investigación y escribe en 1950 otro artículo revolucionario: "Computing Machinery and Intelligence", donde se plantea la gran pregunta: ¿pueden las máquinas tornarse inteligentes? Turing sabe que la inteligencia, en el ámbito humano, implica también conciencia. Para una inteligencia artificial esta cualidad (al menos hasta ahora) queda fuera de sus capacidades; pero sí le es posible el juego de imitar un comportamiento inteligente. Por eso propone el famoso Test de Turing, las condiciones en las que una máquina puede engañar a un interlocutor fingiendo ser humana. Es el comienzo del camino de la hoy cada vez más omnipresente IA.

El protagonismo de Turing en Bletchley Park y el concepto del juego de la imitación inspiran el título original de la película de 2014 protagonizada por Benedict Cumberbatch: The Imitation Game. En su versión en español circula como El código Enigma (o Descifrando Enigma), por su relación con el descifrado de la máquina alemana. En el desencriptado es fundamental el mencionado Flowers, pero también el aporte de Gordon Welchman, otro matemático de Cambridge, antes mencionado, que inventa un accesorio: el "tablero diagonal" que multiplica exponencialmente la velocidad y eficiencia de la Bombe.

La biografía fundamental sobre Alan Turing se llama Alan Turing: The Enigma (en español publicada habitualmente como Alan Turing: El Enigma), escrita por el matemático y filósofo británico Andrew Hodges y publicada por Princeton University Press en 1983. En este libro se basa el guion de la película antes mencionada.

En sus conclusiones, Andrew Hodges se refiere a la monumental influencia de Turing: "Su legado no radica simplemente en haber descifrado un código o en haber bosquejado los planos de un prototipo electrónico, sino en haber tenido la audacia de concebir una máquina universal capaz de absorber cualquier flujo lógico. Turing no inventó una computadora para resolver un único problema; nos entregó el concepto de un espejo matemático que podía simular cualquier proceso del pensamiento humano. Toda la era digital que hoy habitamos corre, de manera fundamental, sobre las vías que su mente trazó en absoluta soledad".

La actual influencia de Turing se forja entre las matemáticas, la incipiente computación y su experiencia de desciframiento en la Segunda Guerra Mundial.

Y además de progenitor de máquinas computacionales abstractas, y de gran analista criptográfico en la guerra, Turing es uno de los padres fundadores de la biología teórica y matemática. En su artículo científico "The Chemical Basis of Morphogenesis" (La base química de la morfogénesis), se pregunta cómo es posible que la estructura uniforme de células de un embrión desarrolle los patrones y las estructuras complejas posteriores de un cuerpo viviente, como las rayas de una cebra, las manchas de un leopardo o los tentáculos de una hidra. Para explicarlo, introduce la formulación matemática de dos sustancias químicas abstractas que él llama morfógenos. Esta hipótesis, detectada décadas después por los biólogos moleculares, demuestra matemáticamente cómo se forman nuestros dedos en el útero y otros tantos patrones de la naturaleza.

Turing escribe esa investigación en 1952. En ese mismo año, en Gran Bretaña, la homosexualidad configura un delito penal. Turing es homosexual. Durante la investigación en Bletchley Park, le propone casamiento a Joan Clare, brillante en el manejo de las técnicas criptográficas aplicadas al desciframiento de mensajes navales. Luego, deshace el compromiso asumiendo que sostener la fachada de un feliz matrimonio le sería imposible. Su alto estrés, Turing lo gestiona mediante su afición a las maratones, a las carreras que le dan nuevo oxígeno.

Al final, el héroe anómino de tiempos de guerra no puede escapar de su destino. Imputado por su elección sexual, se le imponen dos caminos: ir a la cárcel o una castración química mediante inyecciones de hormonas. Turing elige esto último, lo cual destruye su salud física y mental. Se le retira sus credenciales de seguridad y se le prohíbe trabajar para el gobierno. El 7 de junio de 1954, a los 41 años, es encontrado muerto en su cama por envenenamiento con cianuro. La investigación oficial establece que fue un suicidio, aunque posteriormente se ha sugerido que pudo tratarse de un experimento químico fallido.

Primero condenado al anonimato por el secreto militar absoluto de su tarea durante la Segunda Guerra Mundial, recién en 2009 el primer ministro británico Gordon Brown formula un pedido de disculpas oficial. Todo eso no modifica el pasado, la confusión, la soledad.

Antes de abandonar su cuerpo, Turing acaso recuerda los días de la batalla con la Máquina Enigma alemana. Su propia fuerza era la inteligencia técnica, matemática, no las embestidas de las armas y los cuerpos. Sabe que la gran victoria de la criptografía británica mucho le debe a los polacos y que, en Bletchley Park, el mérito de la ruptura del código Enigma lo tiene a él como gran protagonista, pero nada hubiera ocurrido sin la participación de Gordon Welchman, Joan Clarke, Hugh Alexandre, Dilly Knox o Tommy Flowers.

Ahora, al final, se ve atrapado entre acantilados y una fría bruma, sin poder sospechar que en el futuro el mundo giraría en torno a computadoras que, silenciosamente, repiten su nombre.