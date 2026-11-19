Castaños en flor” (“Châtaigniers en fleurs”), un cuadro de Vincent Van Gogh, logró este miércoles un precio récord en una subasta de Sotheby’s en Nueva York, convirtiéndose en la obra más cara del pintor neerlandés vendida en un remate público hasta ahora.

Según la agencia EFE, esta pintura, que formaba parte de la colección de los argentinos Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier, superó ampliamente los cálculos iniciales de 180 millones de dólares al alcanzar un precio de 190,43 millones de dólares.

Los Castaños en Flor de Van Gogh | Crédito: Sotheby’s

El óleo, pintado en mayo de 1890, muestra a un caminante solitario y a varias mujeres reunidas bajo un inmenso castaño en plena floración en Auvers-sur-Oise, la localidad francesa donde el artista vivió sus últimos dos meses de su vida.

La subasta había generado una gran polémica porque los descendientes del editor alemán Samuel Fischer, antiguo propietario del cuadro, cuestionaron las circunstancias en las que su familia debió desprenderse de la obra en 1936, en medio de la persecución desatada por el gobierno que encabezaba Adolf Hitler.

Finalmente, los herederos de ambas familias llegaron a un acuerdo extrajudicial que permitió cerrar la operación.

La subasta de la colección Blaquier-Arriesta

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la subasta de la colección Blaquier-Arrieta ofreció 12 piezas del impresionismo y el posimpresionismo que estuvieron durante décadas fuera de la exhibición pública. El conjunto logró recaudar más de 411 millones de dólares.

“Arlequín”, del maestro Paul Cézanne, fue otra de las grandes protagonistas de la jornada, al venderse por 111 millones de dólares, posicionándose como la segunda pintura más cara del artista comercializada en una subasta.

De las restantes obras de la colección destacaron “En Canot”, de Pierre-Auguste Renoir, que se vendió por 27,5 millones de dólares; una vista urbana de Camille Pissarro, adjudicada por 24,2 millones, y “Le Jardin des Tuileries”, de Claude Monet, vendida por 20,2 millones