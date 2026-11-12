Histórica subasta de la UBA: la Selección y artistas de primer nivel se unieron por el Hospital de Clínicas

“La noche de la UBA”, una histórica subasta solidaria organizada por la Universidad de Buenos Aires, se celebró este jueves por la noche para recaudar fondos para equipar al Hospital de Clínicas con una plataforma robótica quirúrgica de última generación. Con el objetivo de llegar a US$ 1,5 millones, figuras de la talla de Bizarrap, Manu Ginóbili y Franco Colapinto, además de jugadores de la Selección argentina de fútbol, donaron objetos autografiados.

La entrada tenía un valor equivalente a US$ 1.000 y el evento fue conducido por Iván de Pineda. También se podía participar de la subasta de forma online, para que todas las personas interesadas pudieran participar. El equipo que comprarán para el hospital sirve para realizar intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad. El objetivo es “elevar la precisión médica, reducir complicaciones, agilizar las recuperaciones y multiplicar la capacidad de intervenciones al servicio de la comunidad”.

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Entre los objetos subastados había camisetas de Julián Álvarez, Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y guantes de Emiliano “Dibu” Martínez. También camisetas de Boca y River firmadas por campeones del Mundial 2022 y una histórica de Néstor Craviotto. Manu Ginóbili y Fabricio Oberto aportaron sus propias camisetas y, Franco Colapinto, una gorra autografiada.

Del ámbito artístico colaboraron Bizarrap con un parlante, Duki con un chaleco, Abel Pintos con un sombrero y anteojos, Ciro Martínez con una armónica, Gaspar Benegas con una guitarra y Milo Lockett con un cuadro.

La noche de la UBA | Crédito: Prensa UBA

La noche de la UBA | Crédito: Prensa UBA

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La noche de la UBA

La noche de la UBA | Crédito: Prensa UBA

La noche de la UBA | Crédito: Prensa UBA

La noche de la UBA | Crédito: Prensa UBA

El Hospital de Clínicas José de San Martín es un emblema de la salud pública y un centro de referencia por la excelencia de sus profesionales. Cada año recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías, al tiempo que forma a más de 1.500 profesionales de la salud.

La gala de este jueves en la Facultad de Derecho fue la primera edición de una propuesta que promete sostenerse anualmente. Al ingresar a la página web de la universidad más importante del país, una ventana emergente denuncia: “388 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La Universidad pública no puede esperar más. Cuidemos lo que funciona”. Y de la beneficencia dependerá.