Hay historias que no terminan cuando se toma una fotografía. Algunas necesitan años para revelar sus sentidos, otras sobreviven a quienes las protagonizan y unas pocas consiguen modificar incluso el destino de las personas retratadas. La obra de Daniel Muchiut pertenece a esa clase de fotografía que no se conforma con registrar un instante: vuelve sobre los mismos lugares, acompaña a sus personajes y deja que el tiempo se incorpore a las imágenes. Esa persistencia es el punto de partida de Pasado, presente continuo, la exposición que presenta la Fundación Larivière con curaduría de Micaela Cartier.

La muestra reúne 60 fotografías pertenecientes a distintas series realizadas a lo largo de casi cuarenta años de trayectoria y suma Tierra de nadie, su trabajo más reciente, presentado en formato de video. El recorrido incluye Hombres de barro, Historias de bares, Los hijos de la tierra, Las flores del mal, Simplemente María, La vida de Oscar, Vida de perros y Resurrexit. Más que una retrospectiva organizada cronológicamente, la propuesta establece relaciones entre proyectos separados por décadas, encuentra correspondencias inesperadas y revela la continuidad de ciertas preocupaciones en una producción construida a partir de la observación y el compromiso con el entorno.

Muchiut desarrolló gran parte de su obra en Chivilcoy, ciudad bonaerense donde vive y trabaja. Exceptuando algunos proyectos que lo llevaron al norte argentino y a Bolivia, sus historias nacieron fundamentalmente en los márgenes de su propia ciudad. Su método estaba marcado por la proximidad: caminar, observar, conversar y establecer vínculos que podían prolongarse durante años. No buscaba el encuentro fugaz ni la imagen obtenida al paso. Sus ensayos se construían a partir de la convivencia y la confianza, en un proceso en el que las personas retratadas dejaban de ser sujetos ocasionales para convertirse en protagonistas de historias compartidas.

Una de las experiencias más significativas de esa manera de trabajar fue La vida de Oscar. Hacia fines de la década de 1990, Muchiut encontró a un hombre que vivía en un automóvil abandonado en las afueras de Chivilcoy. Decidió seguir su historia y terminó fotografiándolo durante 18 años. En ese período, Oscar pasó del automóvil a una pensión, volvió a vivir en la calle y finalmente ingresó en un geriátrico. El fotógrafo permaneció a su lado, registrando los cambios de una existencia atravesada por la precariedad y el desamparo.

Pero el ensayo tuvo un desenlace que excedió cualquier previsión documental. Una familia se comunicó con Muchiut después de reconocer en sus fotografías al hombre al que buscaba desde hacía décadas. Así, después de 56 años, Oscar pudo reencontrarse con sus familiares. La cámara, que había acompañado durante años una vida casi invisible para el resto de la sociedad, terminó convirtiéndose también en una herramienta para reconstruir una historia familiar.

Los perros que aparecen reiteradamente junto a Oscar establecen otro puente dentro de la exposición: el que conecta La vida de Oscar con Vida de perros. Son esos cruces entre trabajos los que justifican el título de la muestra. Fotografías realizadas en momentos diferentes comienzan a conversar entre sí y permiten advertir que ciertas preocupaciones permanecieron activas a lo largo de toda la trayectoria del artista.

El primer ensayo de Muchiut, Hombres de barro, había surgido en los hornos de ladrillos de las afueras de Chivilcoy, donde familias y pequeños grupos de trabajadores fabricaban artesanalmente los ladrillos. Allí encontró un universo de esfuerzo, condiciones laborales y formas de vida que definiría buena parte de su producción posterior. La experiencia también modificó su concepción de la fotografía. La cámara dejó de ser solamente un instrumento para registrar el mundo y comenzó a funcionar como una herramienta para construir una mirada sobre la sociedad.

En 1992, otro proyecto lo llevó a ampliar su territorio de observación. Los hijos de la tierra nació en el contexto de los 500 años de la llegada de los europeos a América, cuando buena parte de las conmemoraciones insistía en celebrar el llamado descubrimiento. Muchiut eligió dirigir la mirada hacia quienes habían sido desplazados por la conquista. Viajó al Chaco y trabajó en El Impenetrable; en 1996 estuvo en Formosa y en 2004 regresó a la región para continuar el proyecto junto a distintas comunidades originarias. La experiencia no se limitó a la realización de fotografías: la convivencia transformó su propia manera de entender el mundo y de relacionarse con otras culturas.

Esa preocupación reaparece, desde otra perspectiva, en Resurrexit, una serie vinculada con la historia de Roberto Nield. Exiliado durante la dictadura y luego residente en Colombia, Nield regresó a Chivilcoy en los últimos años de su vida y se acercó al catolicismo. En su casa construyó una pequeña capilla donde reunía imágenes religiosas descartadas: santos y cristos rotos, figuras sin brazos, rostros dañados y objetos que otros habían arrojado a la basura. Muchiut encontró en esos restos una potencia visual y simbólica que trasladó a sus fotografías.

El trabajo también abre un diálogo con Los hijos de la tierra y plantea interrogantes sobre la conquista, la evangelización y las transformaciones que la llegada del catolicismo produjo en las cosmovisiones de los pueblos originarios. En esa relación entre series se hace visible otra de las operaciones de la exposición: descubrir, en historias aparentemente distantes, preguntas que atraviesan el tiempo y siguen abiertas.

Las cuatro décadas de producción reunidas en la Fundación Larivière exigieron un intenso trabajo de selección. Algunos de los ensayos de Muchiut acumulan cientos de fotografías realizadas durante períodos prolongados, por lo que condensar ese universo en 60 imágenes supuso establecer nuevas relaciones y decidir qué fragmentos podían dar cuenta de cada historia. La edición no busca agotar los proyectos, sino ofrecer un recorrido en el que las imágenes se iluminen unas a otras.

También la formación y la actividad de Muchiut estuvieron ligadas a la construcción de espacios de intercambio. Realizó talleres fotográficos con Julian Germain y John Duncan, y tuvo una participación central en la Fotogalería 22, creada junto a otros fotógrafos y Eduardo Gil en el Museo de Artes Plásticas Pompeo Boggio, en Chivilcoy. El espacio permitió acercar a la ciudad exposiciones y autores fundamentales de la fotografía argentina.

En Pasado, presente continuo, la fotografía aparece así como una práctica de larga duración, hecha de regresos, conversaciones y relaciones que se sostienen más allá del momento de la toma. Las imágenes no permanecen encerradas en el pasado: vuelven a encontrarse, adquieren nuevos sentidos y mantienen abiertas las historias que las originaron.