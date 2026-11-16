Luis Novaresio: “El liberalismo actual es solo económico y más o menos, estamos viviendo un tiempo de conservadurismo”

Luis Novaresio construyó buena parte de su carrera periodística alrededor de la discusión pública, las entrevistas y las posiciones contundentes. En La vida que importa, su nueva novela, elige otro registro: reúne a un grupo de amigos con ideas y formas de vivir muy diferentes, los enfrenta a dilemas éticos y afectivos y deja que cada personaje exponga sus contradicciones. La ficción le permite explorar debates que también atraviesan su mirada sobre la sociedad argentina, desde la eutanasia y la autonomía individual hasta las relaciones de pareja, el consumo de drogas y los límites de la libertad.

“Busqué que estos amigos no pensaran igual y, sin embargo, fueran amigos. Cosa infrecuente en estos tiempos, porque las diferencias políticas, ideológicas y de comportamiento separan a muchos grupos humanos”, explicó Novaresio en diálogo con Perfil.

Luis Novaresio | Crédito: Marcelo Dubini

Publicada por Editorial Planeta, La vida que importa es su segunda novela y continúa el universo narrativo de Todo por amor, pero no todo, publicada en 2024. La historia se organiza alrededor de Uno, un hombre gay de mediana edad que integra una relación de tres y participa de un grupo de amigos que asiste a un curso de filosofía. Entre ellos están Ana, una ejecutiva que oculta sus bajos instintos; Lourdes y Gerardo, una pareja más tradicional y Eva, que busca convertirse en quien desea ser. Por otro lado, está Felipe, que asume la responsabilidad de ser padre por subrogación. El personaje que reúne al grupo, pero que también genera una crisis colectiva es la profesora del curso, Berta Orlás, que es acusada de homicidio.

La novela propone una trama coral en la que conviven el erotismo, los acuerdos amorosos, la fidelidad, la amistad y la discusión sobre el derecho a decidir sobre la propia vida.

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Uno de los temas que atraviesa la novela es la eutanasia, un debate que Novaresio sigue desde hace décadas por su formación como abogado y su interés por los derechos individuales. La discusión parlamentaria en Uruguay, donde se aprobó una ley que regula la eutanasia, terminó de impulsarlo a incorporar el tema en la ficción. “Me parece que es un debate que tiene que ser dado. En la Argentina hay seis proyectos y ninguno siquiera tiene tratamiento en comisión. Me parece que es un tema que debería ser tratado”, sostuvo.

Para el periodista, existe una contradicción entre el discurso liberal que reivindica la autonomía individual y la falta de avances en cuestiones vinculadas con las decisiones personales. “Supuestamente los liberales son los que más, al menos de palabra, sostienen la autonomía de la libertad individual, pero no se asoman a esos temas”, señaló.

En la entrevista también repasó las disposiciones de última voluntad, una herramienta legal que permite dejar asentadas decisiones sobre tratamientos médicos para el final de la vida, una posibilidad poco difundida y que debería formar parte de una conversación pública más amplia.

La eutanasia aparece en la novela a través de la historia de Berta Orlás, la profesora de filosofía acusada de haber matado a su marido con una sustancia conocida como “la píldora del día final”. El conflicto permite que los personajes discutan sobre la autonomía, la responsabilidad y las distintas convicciones morales que intervienen cuando una persona decide sobre su propia existencia.

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Novaresio también incorpora otros debates que forman parte de sus posicionamientos públicos, como la interrupción voluntaria del embarazo y la regulación del consumo recreativo de determinadas drogas. “De ninguna manera estoy haciendo apología. Creo que las acciones privadas de las personas que de ningún modo perjudican a un tercero deben estar exentas de la autoridad de los magistrados”, planteó.

“Estamos viviendo un tiempo de conservadurismo”

La conversación sobre las libertades individuales también llev'o a Novaresio a analizar el escenario político argentino. Para el periodista, el actual clima de época está atravesado por un avance de posiciones conservadoras, incluso cuando algunos gobiernos se presentan bajo la bandera del liberalismo. “Estamos viviendo un momento de aparente auge de los gobiernos liberales y yo tengo que decir que es solo liberalismo económico y más o menos. Estamos viviendo un tiempo de conservadurismo”, afirmó. “Que estemos debatiendo cuestiones como los derechos de la mujer, de las minorías y demás no tiene nada que ver con el liberalismo”, agregó.

El periodista también cuestionó el nivel de confrontación pública y las agresiones dirigidas contra quienes ejercen el periodismo. “Si la agresión tiene que ver con mi trabajo, con lo que estoy diciendo periodísticamente, yo contesto. Si la agresión es personal, yo no me subo al lenguaje de la agresión”, explicó.

Luis Novaresio | Crédito: Marcelo Dubini

En ese sentido, recuperó una idea que escuchó del psicoanalista Gabriel Rolón: “Freud decía que la palabra fue un modo de ponerle un límite a las piedras. Antes la discusión terminaba a las piedras, a las piñas. La palabra mediaba. Ahora, cuando vos escalás en la palabra a tal nivel que se te terminan las palabras, volvés a las piedras”.

-¿Te sentiste acompañado por algún sector del gobierno luego de los insultos que recibiste por parte del Presidente?

- No, ni tampoco por otros sectores que antes, con justicia, se indignaban por las agresiones. Yo creo que hay un republicanismo intermitente. Esto es “soy republicano si soy oposición”. Ni siquiera el PRO que hacía gala de su republicanismo. Ni el radicalismo o el peronismo, con quien yo he tenido y tengo enfrentamientos históricos. Pero estamos viviendo momentos de esto, de principismo intermitente. "Tengo estos principios, siempre y cuando no me afectan".

-¿Siempre te consideraste “antiperonista”?

- Yo en algún momento me autodefiní gorila. Como para terminar con esa discusión. Yo creo que hace mucho tiempo estamos discutiendo adjetivos y no sustantivos: “Este es gorila, este es este viejo meado, este es kuka”.

- ¿Pero vos estás dispuesto a escuchar a alguien que se plante desde el peronismo y escucharlo sin tener adelante la idea de que es peronista?

-Re. Yo soy hijo de la movilidad social ascendente. No puedo renegar de eso. Tengo un amigo que me dice, "Sos el gorila que más sabe de Eva Perón”. Sí, yo he leído todo lo que he podido, he leído el peronismo, me interesó la constitución del peronismo. Julio Bárbaro dice que el peronismo es un recuerdo que trae votos. Entonces a ver, ¿qué discutimos? ¿El peronismo de Puerta de Hierro, el peronismo de Montoneros, el peronismo de Néstor, el peronismo de Menem? Yo lo hice un poco en broma lo de decir “soy gorila” así no discutiamos el adjetivo, discutiamos el sustantivo. “Che, vos sos peronista y tenés la provincia más poblada con un índice de pobreza notable y salvo Vidal y Armendáriz gobernó el peronismo ¿No tenés nada para decir?” Pero bueno, no soy gorila. El gorila cree que el peronismo debe desaparecer y no me pasa eso. Yo no tengo nada personal con los políticos, ni con Milei ni con Cristina. No creo que la política sea una religión. Esto no es un acto de fe.

Una novela sobre la amistad, el deseo y las contradicciones

En La vida que importa, las diferencias ideológicas y morales de los personajes funcionan como una decisión narrativa. Novaresio buscó que ninguno quedara reducido a una posición y que el lector pudiera comprender incluso las conductas que le generan rechazo.

“No traté de que hubiese buenos y malos en la novela, ni personajes favorecidos por el pensamiento o condenados por el pensamiento”, destacó. El libro también aborda los acuerdos y las zonas de tensión de las relaciones afectivas. La monogamia, los vínculos abiertos, las relaciones de tres y la posibilidad de sostener una pareja cuando aparecen deseos diferentes forman parte de las discusiones entre los protagonistas.

-¿Y vos Luis tenés amistades con personas con las que no tengas acuerdos?

-Sí, la respuesta es sí y amistades que me hice de grande. Yo después de mis 40 me vine a vivir a Buenos Aires y mis amigos eran los de Rosario y sin embargo acá formé vínculos de amistad potentísimos, tan hermosos como los más viejos. Yo tengo amigos con los que el costado laboral es descarnado, pero no mi costado personal y otros con los que mi costado personal es descarnado y sin ningún tipo de tapujo.

- ¿Pero no te parece para parejas, bueno, vos ya está casado, pero en las parejas no es necesario que haya más coincidencias?

-Primero creo que la pareja es un laburo, no es un encuentro pacífico. La frase “yo sé todo de él y él sabe todo de mí”, me parece tóxica, problemática. Y uno conoce a algunas y sospecha algunas cosas de los otros. Y está buenísimo que, como dicen los psicoanalistas, uno no deje de ser quien es, no se desotre en pos de una pareja o de una de un amistad. Uno conoce los costados de la otra persona, aspectos de la otra persona. No conoce totalmente a la otra persona. Yo escucho mucho eso de “me encantaría estar en pareja, pero no encuentro con quién”. A esa persona le pregunto, ¿en serio te gustaría? Porque lo que pasa es que me parece que muchos no tienen ganas de tomar el compromiso del laburo.

“Nadie se recupera después de haber perdido eso, Ana. A lo sumo, superás el deseo por ese hombre o esa mujer que ya no estará más. Pero de saberte enamorado, de saberte capaz de irradiar esa fuerza transformadora que nace de descubrir que vos podés, que vos podés amar, nadie se recupera. Se supera el desamor del otro, que te digan que no te aman más. Pero nunca te sobre ponés al miedo de no volver a amar, porque no sabés si se repetirá. Es el temor a que ese asa ti primera muerte”, fragmento de La vida que importa.

De abogado a periodista y escritor

Antes de dedicarse al periodismo, Novaresio estudió Derecho en Rosario. Su primera vocación había sido la filosofía y también había considerado estudiar Ciencia Política, pero las carreras de Periodismo y Música estaban cerradas durante la dictadura militar. La formación jurídica terminó ofreciéndole herramientas que todavía reconoce como centrales en su manera de pensar.

“Recomiendo un montón la carrera de Derecho porque me enseñó a argumentar”, dijo. Trabajó como abogado y llegó al periodismo a través de un aviso en un diario que buscaba profesionales para una radio. Durante un tiempo combinó ambas actividades, hasta que decidió dedicarse por completo a la comunicación.

La escritura, sin embargo, estaba presente desde mucho antes. Cuenta que, cuando murió su madre, encontró cajas con textos que había escrito durante la infancia. También recordó su acercamiento temprano al teatro, una pasión que nació de las visitas con su padre a funciones en italiano en el Club Italiano de Rosario.

En 2024 publicó Todo por amor, pero no todo, su primera novela. Con La vida que importa amplía ese recorrido literario y se permite trabajar con personajes cuyas ideas no necesariamente coinciden con las propias. “¿Estás viviendo la vida que te importa o la vida que el resto espera de vos, tus padres, tus hijos, tu sociedad?”, plantea la novela. La pregunta funciona como hilo conductor de una historia que pone en discusión los mandatos, los acuerdos y las libertades que organizan la vida cotidiana.