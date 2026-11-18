Después de más de ocho años de recorrido y de una reciente gira por España, "Petróleo", uno de los espectáculos más reconocidos del colectivo teatral Piel de Lava, vuelve al Teatro Metropolitan para despedir el año en Buenos Aires. La obra tiene funciones el 18, 24 y 25 de noviembre a las 20, en el marco de una serie de cuatro presentaciones especiales que comenzó el martes 17.

Escrita e interpretada por Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, con codirección de Laura Fernández, la pieza se convirtió en una de las creaciones más emblemáticas del grupo, que desde 2003 desarrolla un método de trabajo basado en la actuación, la dramaturgia colectiva y la dirección compartida.

La historia transcurre en un yacimiento petrolero de la Patagonia. Cuatro hombres conviven en un tráiler mientras trabajan en la extracción de petróleo de un pozo casi agotado. En ese espacio aislado, entre el polvo, los mitos de la zona y los desafíos físicos, los personajes construyen sus rutinas y relaciones mientras, a pocos metros, la actividad extractiva avanza hacia sus últimas reservas.

Las cuatro actrices interpretan a cuatro hombres, desde una mirada honesta, sin cinismo y ponen al descubierto ciertos arquetipos masculinos y la forma en que la inclemencias exteriores y las laborales, los van desarmando. También lo colectivo los hace ser cómplices de cada decisión que se toma y por eso es interesante que el proyecto parta de un colectivo que reivindica esa forma de construcción.

La obra está plagada de humor, también ternura y, sobre todo, con fuertes reflexiones sobre el mundo del trabajo y la manera en la que las personas se vinculan con sus empleadores.

Petróleo - Piel de lava | Crédito: Prensa

Piel de Lava: más de dos décadas de creación colectiva

La obra representa uno de los momentos centrales de la trayectoria de Piel de Lava, integrado por Carricajo, Correa, Gamboa y Paredes. Desde su formación en 2003, el grupo desarrolló una investigación sostenida sobre los mecanismos de actuación y la dramaturgia colectiva.

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Su recorrido incluye espectáculos como "Colores verdaderos", "Neblina", "Tren", "Museo" y "Parlamento". En varias de esas producciones trabajaron junto a Laura Fernández en la codirección, una colaboración que también forma parte de la identidad escénica del colectivo.

Petróleo - Piel de lava | Crédito: Prensa

Estrenada en 2018, "Petróleo" obtuvo el Premio ACE a Mejor Autoría Nacional para Piel de Lava y el reconocimiento a Mejor Actriz Protagónica para Pilar Gamboa. En 2021, el grupo recibió una mención especial de los Premios Konex y, en noviembre de 2023, fue distinguido con el XIII Premio Perfil “40 años de democracia”. Además, la Legislatura porteña declaró de Interés Cultural a la obra.

La trayectoria internacional también forma parte de su historia. En 2022 realizó una primera gira europea con presentaciones en festivales y teatros de España, entre ellos FIT de Cádiz, Temporada Alta de Girona y Otoño de Madrid. En agosto de 2023 participó del festival Theater Spektakel de Zúrich.

Petróleo - Piel de lava | Crédito: Prensa

Durante octubre de 2026, el espectáculo volvió a presentarse en España, con funciones en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid, La Villarroel de Barcelona y el Teatre de Salt, en Girona.

Con esta nueva serie de presentaciones, Piel de Lava vuelve a encontrarse con el público porteño en una etapa de celebración de su recorrido. La obra reúne algunos de los rasgos que definieron el trabajo del colectivo: la creación grupal, la transformación física de las intérpretes y una mirada crítica sobre los comportamientos sociales.

•Dramaturgia y dirección: Piel de Lava y Laura Fernández •Actrices: Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes •Escenografía: Rodrigo González Garillo •Vestuario: Gabriela A. Fernández •Música y diseño sonoro: Zypce •Iluminación: Matías Sendón •Producción ejecutiva: Ianina Maglia •Duración: 100 minutos

Petróleo: 18 , 24 y 25 de noviembre a las 20h en el teatro Metropolitan (av. Corrientes 1343, CABA). Localidades desde $41.000 disponibles en Plateanet o en boletería del teatro.