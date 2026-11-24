A días de la quinta visita de The Strokes a la Argentina, un documental propone volver sobre la conexión que la banda neoyorquina construyó con el público local desde comienzos de los 2000. La realidad te espera, dirigido por Moira Memma, explora ese vínculo cultural y emocional a través de testimonios de músicos y periodistas, y registra cómo las canciones de cinco jóvenes que revitalizaron el rock de guitarras en Nueva York se incorporaron a la historia musical argentina.

La película, de 45 minutos, reconstruye una relación que atravesó generaciones y encontró sus propias formas de expresión. Entre los guiños que aparecen en el recorrido están el Mantecol, la versión cumbiera de “Reptilia” y el origen argentino de Albert Hammond Jr., cuya madre nació en el país.

La realidad te espera: un documental argentino sobre Los Strokes | Crédito: Prensa

A comienzos del siglo XXI, The Strokes irrumpió en la escena internacional con una propuesta de guitarras filosas, actitud garagera y canciones que recuperaban el protagonismo del rock frontal. En Argentina, sus discos encontraron una audiencia que hizo propias esas canciones en un contexto social y económico atravesado por la crisis.

“Los Strokes aparecen en la Nueva York de principio de siglo en un momento en el que no existía el rock de guitarras con una actitud guarra, garagera y muy frontal. Hacía falta un retorno de ese rock guitarrero al frente, pero con letras inteligentes”, recordó Alfredo Rosso, periodista especializado en música.

Blur, Beck y Pet Shop Boys: cómo fue el cierre del Primavera Sound 2023

Para The Strokes la tercera visita al país en 2017 significó un récord personal, era la primera vez que tocaban ante más de 90.000 personas, por lo que este país ubicado tan al sur para ellos, no sería olvidado fácilmente.

El material recupera la biografía de la banda y hace foco en los puntos de contacto entre los neoyorkinos y Argentina. Hay una especie de explicación de esa sintonía generada en el contexto, mientras ellos sacaban su primer álbum luego del impacto que tuvo la caída de las Torres Gemelas en su ciudad, acá en pleno 2001, la crisis también estaba convulsionando el estado de cosas. En esa búsqueda de un nuevo camino, puede haber algo de explicación de esa conexión.

Santiago Motorizado, músico y referente de Él Mató a un Policía Motorizado, destacó el impacto que tuvo la banda en su generación: “La propuesta de The Strokes cambió todo, como Nirvana en los 90”.

El documental también incorpora la mirada de Gordon Raphael, productor de Is This It (2001) y Room on Fire (2003), los primeros álbumes de la banda. Su relación con Argentina comenzó a partir de ese fenómeno musical y se convirtió en una historia personal.

“Estuve 13 veces en Argentina, una vez me quedé 100 días y todo empezó con The Strokes. En Argentina nunca dejaron de amar el rock, nunca se fue, por su historia. Todos me hablaron de la importancia del rock para la cultura argentina”, contó Raphael.

La realidad te espera: un documental argentino sobre Los Strokes | Crédito: Prensa

A través de las voces de periodistas y músicos, Moira Memma construye un relato sobre el modo en que una banda extranjera se integró a la cultura local. La realidad te espera recorre esa historia desde sus primeras canciones hasta la persistencia de su influencia en la escena de rock nacional.

El documental propone observar cómo el público argentino hizo suyo el universo de The Strokes y cómo esa relación se transformó con el paso del tiempo. La película encuentra en los recuerdos, las referencias compartidas y las anécdotas de sus protagonistas una forma de narrar el encuentro entre dos escenas musicales.

The Strokes en Primavera Sound Buenos Aires 2026

The Strokes se presentará el domingo 29 de noviembre en Primavera Sound Buenos Aires, en lo que será su quinta visita al país. La expectativa creció después de su última actuación en Argentina, en 2022, y del lanzamiento de Reality Awaits (2026), su álbum sucesor de The New Abnormal (2020).

El festival se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, con The Strokes y Gorillaz entre sus principales figuras.

Dónde ver La realidad te espera gratis en Buenos Aires

•Martes 24 de noviembre: Debar Bs. As., Almagro. •Jueves 26 de noviembre: Centro Cultural Recoleta.

cp