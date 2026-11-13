Vida Subterránea: las pinturas de un artista cordobés cobran vida en un espectáculo que cruza teatro, música y tecnología

En un espacio cultural de Chacarita, los personajes de los cuadros serán los protagonistas de una experiencia escénica que combina actuación, música en vivo, mapping y diseño sonoro. La propuesta, ideada y dirigida por Laura Eiranova, parte de la obra del artista cordobés José Galliano para explorar el universo cotidiano y misterioso que habita bajo las grandes ciudades.

¿Qué pasaría si los personajes de una pintura pudieran moverse, hablar y contar sus propias historias? Esa pregunta funciona como punto de partida de Vida Subterránea, un espectáculo que propone ingresar en el universo visual de Galliano y descubrir qué sucede cuando las imágenes abandonan el lienzo para transformarse en escenas teatrales.

Pinturas de José Galliano | Crédito: José Galliano

Eiranova es una gran admiradora del artista y buscó dar vida a la potencia narrativa y teatral de la obra. A partir de esa mirada, convocó a un equipo creativo para construir un recorrido que integra distintas disciplinas y convierte el espacio escénico en una extensión de las obras originales.

La última serie de Galliano, precisamente titulada Vida Subterránea, está inspirada en el mundo del subte, sus pasajeros, sus personajes y las escenas cotidianas que transcurren bajo la superficie de las grandes ciudades.

Hay una particularidad en ese universo: el artista nació en Saturnino María Laspiur, un pequeño pueblo del este de Córdoba que tiene apenas ocho manzanas y alrededor de 3.000 habitantes. Un lugar sin subterráneo, pero que dio origen a una serie pictórica dedicada a ese mundo urbano y sus habitantes.

Esa distancia entre el lugar de origen del artista y el escenario que representan sus pinturas aporta una dimensión singular al proyecto. Las obras funcionan como ventanas hacia una realidad reconocible, poblada de personajes anónimos, encuentros fugaces y situaciones que forman parte de la vida cotidiana de cualquier gran ciudad.

Pinturas de José Galliano | Crédito: José Galliano

Con dirección e idea de Laura Eiranova, Vida Subterránea combina teatro, pintura, música, mapping y diseño lumínico y sonoro. En escena participan María de Cousandier, Luciana Lester, Virginie Esnault, Francisco Mena y la propia Eiranova, mientras que Carlos Senín aporta música en vivo. El mapping y las visuales están a cargo de Tomás Scillamá, el diseño de luces es de Leo Daiuto y la voz en off pertenece a Viviana Ortelli.

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El resultado es una experiencia que invita a recorrer las pinturas desde otro lugar, con una propuesta que amplía los límites de la representación artística y transforma el encuentro con las artes visuales en un acontecimiento teatral.

Dónde y cuándo ver Vida Subterránea

El espectáculo se presenta en CasaZabala, en el barrio porteño de Chacarita, con funciones los días 15 y 22 de noviembre a las 20 y el 28 de noviembre a las 21.

Las reservas pueden realizarse a través del teléfono 11 5992-3580 o en el sitio web casazabala.com.ar. También se puede encontrar más información en Instagram, en la cuenta @casazabala.





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