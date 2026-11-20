La economista, Carina Farah, analizó para Canal E el último índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella, que registró una caída del 1,3% en noviembre, impulsada principalmente por el retroceso del 7,7% en el Gran Buenos Aires.

Según explicó Carina Farah, la diferencia entre las regiones resulta determinante para entender el resultado: “Y como tiene un peso o una representatividad muy grande, una representatividad muy grande de la provincia de Buenos Aires, es justamente lo que tira este índice de confianza para abajo”.

Qué es lo que indica realmente el relevamiento

Asimismo, aclaró que el indicador refleja percepciones sobre el futuro y no necesariamente una medición objetiva de la situación económica. “O sea, hay que tomarlo como lo que es, es un índice que da cuenta de la evolución de una comunidad puramente subjetiva que tenemos los agentes económicos”, planteó.

Sobre las dificultades que atraviesan los sectores de menores ingresos, Farah sostuvo: “Es donde tenemos más concentrados los bolsones de pobreza y los bolsones de pobreza son los más representativos, los más grandes de todo el país”.

También señaló el impacto de los costos cotidianos: “Entonces, mucho más afectados por los aumentos de transporte, mucho más afectados por los costos necesarios también hasta para ir a buscar trabajo”.

Es necesaria una recalibración de las mediciones

Al referirse a las diferencias entre las mediciones de pobreza del INDEC y otros organismos, la economista defendió la importancia de las metodologías transparentes y recomendó observar las tendencias antes que quedarse únicamente con una cifra. “Lo que importa en estas variables que son series de tiempo, que tienen un desenvolvimiento intertemporal, es para dónde va el número”, expresó.

También advirtió sobre la relación entre los indicadores y las metodologías utilizadas para calcularlos: “Cuando vos toqueteas metodológicamente uno, indirectamente estás toqueteando metodológicamente los otros, y esto es lo que se hace poco creíble”.