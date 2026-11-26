El sector ganadero argentino termina 2026 con resultados positivos en materia de exportaciones, aunque con dificultades para los productores. En este contexto, este medio se comunicó con el director de la Sociedad Rural Argentina, Andrés Costamagna, quien sostuvo que el aumento de los costos afectó los márgenes de rentabilidad, pese a la mejora de los precios internacionales.

“Un año que para los ganaderos ha tenido una suba de costos, el efecto de la guerra, la suba de los combustibles y la suba de los fletes ha pegado sobre la rentabilidad, con lo cual, los ganaderos cierran con una rentabilidad muy ajustada”, describió Andrés Costamagna.

Cuántas divisas ingresarán provenientes del sector ganadero

Sin embargo, destacó el ingreso de divisas que generará la actividad: “Las divisas ingresadas van a ser 5.000 millones de dólares contra 3.800 millones de dólares del año pasado”.

En ese escenario, el productor respondió aumentando el peso de cada animal. En este sentido, Costamagna explicó que, “la producción individual ha sido la primera respuesta para ponerse a la altura de poder proveer a los argentinos y a las condiciones del mercado internacional”.

También remarcó el crecimiento de Estados Unidos como destino comercial: “Se ha convertido Estados Unidos en el segundo cliente de carne de la Argentina, cuando era el quinto cliente en volumen de exportaciones anuales”.

Cómo aumentar el stock ganadero y mejorar la producción

Para el entrevistado, el primer paso consiste en elevar la eficiencia productiva y conseguir más carne sin depender exclusivamente de un incremento inmediato del número de animales enviados a faena. “Lo primero es aumentar la eficiencia, aumentar la eficiencia significa que cada animal tenga más peso y con menos unidades que lleguen a la faena”, señaló.

Ese proceso, según explicó, permitiría retener vientres y favorecer la recuperación del stock ganadero. Sin embargo, advirtió que se trata de un camino que requiere tiempo y financiamiento: “Es un proceso que lleva más tiempo, necesita más financiamiento y es lo que hoy no tiene el sector agropecuario argentino”.