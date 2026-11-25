El economista, Federico Glustein, evaluó en Canal E los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y confirmó que Argentina ingresó en una recesión técnica, luego de registrar dos trimestres consecutivos de caída durante 2026.

“Primero y principal, con los datos del EMAE podemos confirmar que la Argentina entró en una recesión técnica dado por la caída del segundo y tercer trimestre del 2026”, explicó Federico Glustein.

Algunos meses habrían presentado signos de recuperación

Sin embargo, aclaró que existen señales de recuperación en los últimos meses y que será necesario esperar los próximos indicadores para determinar la evolución de la economía. En ese sentido, señaló: “Pero la realidad es que septiembre creció respecto a agosto. Hay datos que octubre creció respecto a septiembre”.

Para Glustein, el principal desafío consiste en revertir rápidamente la contracción: “Si bien la recesión es un problema, porque genera claramente problemas de consumo, de empleo, de actividad, de recaudación y algunas variables más, la realidad es que lo más importante es que podamos salir de esta recesión lo más rápido”.

Al referirse al escenario cambiario, identificó varios factores de presión, entre ellos los compromisos de deuda previstos para enero de 2027, por unos 4.600 millones de dólares. “Recordemos que en enero de 2027 hay vencimientos por 4.600 millones de dólares, que todavía no hay confirmación de cómo se van a pagar”, advirtió.

Panorama complejo en el mercado laboral

En relación con los mercados financieros, el economista destacó la caída de los bonos y la suba del riesgo país. Según su análisis, “claramente hay una inestabilidad económico-política que el Gobierno sigue sin dar mensaje de cómo lo va a resolver y la situación internacional no ayuda para nada”.

Además, anticipó que las tensiones podrían continuar mientras no aparezcan medidas concretas: “Creo yo que vamos a empezar a ver estos desarreglos hasta que no haya algún tipo de política tendiente a resolverlo”.