El consultor en agronegocios, Javier Preciado Patiño, evaluó en Canal E el ritmo de ventas de soja y consideró que, pese a estar algo por debajo del registro del año pasado, no hay motivos para hablar de un atraso preocupante.

Según explicó Javier Preciado Patiño, entre abril y el 30 de octubre se comercializó el 57% de la producción estimada por la Secretaría de Agricultura. “Quiere decir que estamos más atrasados. ¿Es un problema? Yo creo que todavía no”, sostuvo. Para explicar la diferencia, recordó que durante el año pasado el Gobierno implementó dos programas de dólar soja que aceleraron las liquidaciones. “O sea que fue un año extraordinario”, señaló.

Cuál es el desempeño del mercado agrícola

En ese sentido, consideró que el desempeño actual es razonable: “Yo creo que venimos bien. Venimos en un mercado que está siendo impulsado y llevado a la rienda, la lleva la industria aceitera”.

Sobre los próximos meses, Patiño indicó que será importante observar el comportamiento de la demanda internacional de harina y aceite de soja. De todos modos, anticipó un escenario relativamente estable: “Me parece que deberíamos tener una demanda normal, regular, promedio, no alterar ni cosas muy pum para arriba ni para abajo”.

Asimismo, destacó las perspectivas favorables para la campaña triguera. Las proyecciones de las bolsas de cereales de Buenos Aires y Rosario permiten estimar una producción de entre 23 y 25 millones de toneladas. “Vamos a tener la segunda mayor cosecha histórica en Argentina”, afirmó.

El consumo de urea presenta un panorama positivo

El entrevistado también recordó que al comienzo de la campaña existían pronósticos muy negativos por el contexto internacional y el temor a una menor siembra. “Estamos, paréntesis, estamos en uno de los mejores años de consumo de urea. Si no le pegamos en el palo”, destacó. Además, remarcó que, “estamos exportando todo el trigo de la campaña pasada”, pese a las advertencias iniciales sobre la calidad y el contenido de proteína.

Al analizar el aumento del consumo de urea, sostuvo que la decisión de fertilizar está directamente relacionada con los números del negocio agrícola. “Dejame ser un poco más escéptico, decirte que acá es un tema de dinero”, afirmó.