La educadora financiera Vanesa Plaza, en diálogo con Canal E, explicó las últimas novedades sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta vinculada con la modernización laboral que contempla la derivación de aportes a cuentas administradas por bancos o brokers.

“Veníamos hablando ya hace unos meses del Fondo de Asistencia Laboral que un poco viene con toda esta modernización laboral que se viene gestando”, recordó Plaza al presentar el tema. Según detalló, las empresas pueden generar una cuenta para que los fondos destinados a este mecanismo obtengan rendimientos.

Cambios en la administración de los aportes

“La plata que las personas que generaban aportes vía el 931, lo hacían a la caja, ahora lo hagan a un broker”, explicó. También aclaró que cada empleador puede elegir dónde abrir la cuenta: “Un broker que lo pueden generar desde un broker en sí o desde el banco”.

Plaza explicó que, una vez abierta la cuenta FAL en el broker, el usuario debe ingresar a su plataforma para obtener el ID FAL. “La gente que ya tiene, entra a su cuenta en el broker y va a tener una notificación, un mensajito, donde ahí los va a guiar para que ustedes generen su ID FAL”, detalló.

Sobre la composición del identificador, precisó: “El ID FAL va a estar compuesto por el número de su cuenta comitente y la cuenta FAU”.

Qué se necesita para ejecutar la derivación de los aportes

Este dato es necesario para avanzar con la derivación de los aportes. “Porque justamente esto, infos lo tienen que pasar a su contador para que genere esta derivación de aportes a esta nueva cuenta”, explicó la educadora financiera.

También reconoció que todavía existe desconocimiento sobre el procedimiento, incluso entre algunos asesores. “Hay mucha desconfianza y mucho desconocimiento, inclusive desde los asesores”, advirtió. Por eso, contó que elaboró un instructivo para acompañar a quienes deben realizar el trámite.