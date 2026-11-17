El economista, Julio Gambina, en diálogo con Canal E, analizó las dificultades de la economía argentina, marcadas por la persistencia de la inflación, la recesión, el cierre de empresas y la caída del consumo.

“Es notorio que la economía no está funcionando con una parte importante de la sociedad”, afirmó Julio Gambina. Y cuestionó el argumento oficial que atribuye las dificultades a factores externos y a la falta de iniciativa de los empresarios: “Lo cual pone en evidencia que no se puede separar política y economía”.

Contradicción entre el respaldo de los empresarios y los resultados económicos

También señaló la contradicción entre el respaldo público de sectores empresarios al Gobierno y sus resultados económicos: “Vos podías ver ayer en la actividad que tenía el Presidente como principal orador, con aplausos y gente de pie, típicamente empresarios que avalan el rumbo económico de la Argentina, aunque sus balances den negativos”.

Gambina sostuvo que el país cuenta con sectores capaces de generar riqueza, desde el complejo agroexportador hasta los hidrocarburos, la minería y la economía del conocimiento. “Argentina produce mucho excedente económico, ya no sólo de la pampa húmeda y el complejo sojero, ahora le agregás la Patagonia, la cordillera, los hidrocarburos, la minería, la economía del conocimiento, todo sustentado en unas finanzas transnacionalizadas muy importantes”, explicó.

Sin embargo, advirtió que esa riqueza no se transforma necesariamente en inversión productiva local: “El problema es que ese excedente económico que genera el trabajo argentino no se invierte en el país, no se reinvierte para ampliar el mercado interno, sino que se canaliza al exterior”.

Cuáles son los mecanismos de salida

Sobre los mecanismos de salida, el economista enumeró: “Sirve para la acumulación en el exterior, sea porque se paga deuda privada o pública, sea porque se remiten utilidades al exterior o porque se constituyen activos externos, dólares del colchón en cajas de seguridad o compra de inmuebles, títulos, acciones en el extranjero”.

En su diagnóstico, el modelo beneficia a sectores concentrados y deja afuera a buena parte de la población. “Esta forma de inserción internacional de la Argentina solo sirve para el beneficio de muy pocos sectores concentrados, y queda fuera la mayoría de la población”, sostuvo.