La logística es uno de los factores que inciden en los costos de producción y en el precio final de los alimentos. Según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), nueve de cada diez cargas que se transportan en el país viajan por camión, mientras que el 75% de los caminos son de tierra. En este contexto, este medio se comunicó con Nicolle Pisani Claro, economista jefe de la entidad, quien explicó los principales resultados del estudio y señaló las oportunidades para mejorar la eficiencia del sistema.

Nicolle Pisani Claro destacó que el relevamiento ofrece una mirada integral sobre la logística argentina, con especial atención al transporte. “Lo que se observa es que 9 de cada 10 cargas que se hacen en Argentina viajan por camión, sólo el 5% va por tren y en lo que respecta a lo que es la agroindustria el 60% de esas cargas que se realizan son de las cadenas agroindustriales”, detalló.

El mal estado de las rutas en Argentina perjudica los costos de producción

Asimismo, puso el foco en el estado de la infraestructura vial y sus consecuencias para el traslado de la producción: “Estamos hablando que el 75% de lo que es la red de los caminos, las rutas en Argentina son caminos de tierra y si hacemos un poquito más de foco entre el 70 y 65% están en un estado de regular a mal”.

En ese contexto, Pisani Claro planteó la necesidad de revisar las condiciones en las que se transportan los productos: “Cómo transportamos lo que producimos, por qué medio, cómo se encuentran estos medios de transporte y qué podemos hacer para mejorarlo”.

Una de las alternativas que identificó FADA es complementar el transporte automotor con el ferroviario. “En el caso de lo que es ir desde Salta al puerto de Rosario, en vez de hacer todo ese recorrido en camión, hacer una combinación camión ferrocarril puede reducir hasta un 46% la tarifa o el costo de transporte”, explicó.

Cuál es una posible alternativa para reducir los costos del sector agropecuario

La economista remarcó que esa mejora no se limitaría al sector productivo: “Esta reducción en los costos de los insumos que transportamos, que después son insumos de productos alimenticios que compramos, por ejemplo, en las góndolas también impacta en el precio de los consumidores”.

El informe también compara los costos logísticos argentinos con los de otros países. Según precisó, “transportar granos, en Argentina es un 36% más caro que en Estados Unidos y un 10% más caro que en Brasil”.