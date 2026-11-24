La ganadería argentina alcanzó un registro histórico: el peso promedio de la res bovina superó los 240 kilos por primera vez en un siglo. En este contexto, este medio se comunicó con Víctor Tonelli, consultor ganadero, quien resaltó que este resultado responde principalmente a dos factores: la retención de animales y el avance de las exportaciones.

“Hay dos factores que han impulsado esto. El primero, la fuerte retención, la caída brutal de envío de animales a faena”, explicó Víctor Tonelli. Según detalló, durante noviembre la cantidad de animales enviados a faena acumulaba una caída superior al 10%.

La importancia del negocio exportador para el sector cárnico

El segundo elemento es el crecimiento del negocio exportador. “La segunda es el fuerte impulso de la exportación, que en términos reales ha superado más del 35% del valor total exportado”, señaló.

“Para recuperar stock, le pone más kilos, y es lo que estamos viendo ahora”, sostuvo Tonelli. Además, anticipó que el peso promedio podría seguir creciendo: “No me sorprendería que en los próximos meses estemos superando los 250 kilos”.

Asimismo, consideró que el crecimiento del peso de faena representa una transformación estructural del negocio ganadero, impulsada por las exigencias del mercado externo. “Para mí es inexorable. Es un cambio que no tiene marcha atrás”, afirmó al referirse a la transición hacia animales más pesados.

Cuáles son las estimaciones para el futuro del sector ganadero

El consultor ganadero también explicó que el mercado interno históricamente privilegió animales livianos, entre otras razones, por la distribución de la media res. Sin embargo, el avance exportador modifica los incentivos para los productores: “A medida que el mercado va derivando y ya la exportación participa en más del 35% del destino final, vamos camino a animales más pesados”.

De cara al próximo año, advirtió que las perspectivas dependerán del escenario político y económico, especialmente por tratarse de un período electoral. “Los años electorales en general, en el último cuatrimestre del año, en plena, digamos así, ebullición de la elección y de la puja, suele subir la hacienda”, explicó.