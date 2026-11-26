El economista, Daniel Sticco, evaluó en Canal E el último registro de confianza del consumidor y señaló que el resultado general oculta diferencias importantes entre las regiones del país.

Según explicó Daniel Sticco, el indicador de noviembre retrocedió 1,3%, pero la caída no se extendió de manera uniforme. “La caída del 1,3% no fue generalizada, sino que se localizó justamente en el Gran Buenos Aires”, afirmó.

Diferencias entre los indicadores de CABA y el interior

Asimismo, detalló que el índice llegó a 36,5 puntos en esa región, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 9,4%, hasta alcanzar los 43,4 puntos. “El indicador promedio de pronto está desvirtuando los dos grandes agregados que son CABA e Interior, que está condicionado justamente por Gran Buenos Aires”, sostuvo.

Al referirse a los dos trimestres consecutivos de retroceso de la actividad económica, Sticco consideró que los datos muestran una dinámica diferente de la que suele observarse en una recesión prolongada. “En una serie de 22 años, es la segunda vez que la caída del trimestre, en este caso del tercer trimestre, se originó en el primer mes del periodo, o sea en julio”, explicó.

A su vez, remarcó que agosto y septiembre registraron subas de la actividad: 0,4% y 1,1%, respectivamente. “Generalmente cuando hay recesiones, las caídas se van agudizando”, señaló. Y agregó: “Ahora, acá se dio lo contrario, estuvo focalizado en julio”.

El riesgo de modificar el rumbo económico

El entrevistado cuestionó las propuestas que reclaman flexibilizar la política monetaria, cambiaria y fiscal para acelerar la recuperación de la actividad. “Cuando uno mira las experiencias internacionales, los planes de estabilización exitosos”, explicó, antes de mencionar los casos de Uruguay, Corea del Sur, Irlanda y Polonia. Según sostuvo, esos países atravesaron períodos de ajustes exigentes y luego consiguieron consolidar sus economías.

Además, defendió la continuidad del orden fiscal y monetario y consideró que las mejoras registradas justifican mantener el rumbo. “Si los resultados son buenos, en cuanto a que, de dónde veníamos, inflación del 200, bajar al 30, pobreza el 40”, planteó.