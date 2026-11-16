El ex presidente de la Asociación Argentina de Leasing, Sergio Calderón, pasó por Canal E y se refirió a la evolución de esta modalidad de financiamiento, cuya expansión en el mercado local se destaca especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

“Hoy por hoy el leasing es una industria que está en franco crecimiento, si bien nos falta mucho en comparación con otros países de la región”, sostuvo Calderón. Según explicó, las empresas pueden acceder a alternativas de financiación en pesos con tasas que resultan competitivas frente a la inflación.

El leasing se posiciona como una opción de financiamiento para las PyMEs

“Hoy se puede conseguir una financiación vía leasing, que si querés después hablamos, pero creo que hoy es la más accesible para aquellas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, que necesitan incorporar bienes de todo tipo”, afirmó.

Calderón estimó que el sector administra una cartera cercana a los 1.000 millones de dólares, aunque remarcó la distancia con otros mercados latinoamericanos. “Estamos lejos de otros países de la región que tienen 15, 18 mil millones de dólares en leasings, por caso Chile, por caso Perú, países que tienen un PBI más chico que el nuestro”, señaló.

“La demanda, no obstante, de inversión postergada que tenemos en el país es enorme, enorme”, advirtió. Además, sostuvo que una eventual reactivación de la obra vial también impulsaría la necesidad de incorporar maquinaria: “Simplemente no tenemos en el país la cantidad de maquinarias que se requieren para hacer todas las obras que vos y yo sabemos que están pendientes”.

Cuáles son las ventajas que ofrece el leasing

El ex titular de la Asociación Argentina de Leasing explicó que esta herramienta ofrece ventajas impositivas y contables para empresas y particulares. Entre ellas, destacó la posibilidad de diferir el IVA durante el contrato y acelerar la amortización del bien: “Se puede diferir el IVA a lo largo del plazo del contrato, tiene beneficios impositivos porque amortiza más rápido el bien contablemente, por lo que se pagan menos impuestos a las ganancias”.

Entre los cambios propuestos, Calderón mencionó la simplificación de trámites, la digitalización de documentación y la revisión de topes impositivos. En ese sentido, planteó que el financiamiento de largo plazo puede contribuir a reactivar la economía: “Yo creo que una forma, y esto es una apreciación personal, de reactivar y motorizar la economía es generar un fomento a todo lo que sea este tipo de financiación a largo plazo”, expresó.