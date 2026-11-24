Gerontovida celebrará su 30.º aniversario con una jornada dedicada a los derechos, la salud y el bienestar de las personas mayores, que tendrá lugar el próximo jueves 26 de noviembre en el Teatro Empire de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro se desarrollará en el marco del XXX Congreso Gerontovida y del XVII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG).

Bajo el lema "La era de los cuidados", la iniciativa reunirá a profesionales de distintas disciplinas, representantes institucionales y especialistas en envejecimiento, con una programación que combinará conferencias, exposiciones y actividades artísticas.

"Como cada año festejaremos la vida uniendo generaciones en pro de una sociedad más participativa y justa", expresaron los organizadores en la convocatoria.

Gerontovida 2026: la salud y los desafíos de la inteligencia artificial

La jornada comenzará a las 10 Hs con la bienvenida institucional de Gerontovida, la SIGG y las autoridades invitadas.

A las 11 se desarrollará la exposición Concepto integral de salud: atención digna en etapa aguda y crónica, encabezada por Roberto Pereyra, médico geriatra y vicedirector del Hospital Piñero, y Gustavo Ciappa Pombo, especialista en sociología del envejecimiento y director del Hogar San Martín.

Uno de los temas centrales de la mañana será el impacto de las nuevas tecnologías sobre la vida cotidiana de las personas mayores.

A las 11.20 Hs, Mariano Llanos, especialista en inteligencia artificial y fundador de Eldy Project, disertará sobre los riesgos vinculados con la inteligencia artificial y las estafas.

Posteriormente, se presentará la obra teatral Tres fuera de juego, escrita y dirigida por Silvia Perelis, en la que tres amigos de entre 50 y 70 años reflexionan con humor sobre las dificultades que plantea el avance tecnológico.

Los derechos de las personas mayores y la importancia del cuidado

A partir del mediodía, representantes de Gerontovida de distintas provincias argentinas compartirán sus experiencias. También se realizará una entrega de reconocimientos a personalidades e instituciones por sus aportes a la gerontología, la geriatría y la defensa de los derechos de las personas mayores.

Después del refrigerio, a las 14 hs, Lorena Spina y Verónica Gabriela Candolfi expondrán sobre los programas destinados a las personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires.

La agenda continuará con una conferencia sobre abuso y maltrato, a cargo de Alejandra Vázquez, psicóloga especializada en violencia familiar y docente universitaria.

Otro de los espacios centrales del congreso será La era de los cuidados: el derecho a cuidar y ser cuidado, con la participación de Roberto Orden, magíster en Gerontología Social, y Gustavo Benítez, subgerente operativo del Hogar Martín Rawson.

La atención digna, la prevención de situaciones de violencia y el reconocimiento de los derechos de quienes requieren o brindan cuidados estarán presentes a lo largo de las exposiciones.

Eugenio Semino y el encuentro entre generaciones

A las 15 hs se presentará el radioteatro Colaboraciones, protagonizado por Felipe Marsilla y Luis Canduci, con guion de Silvia Perelis.

La propuesta artística abordará las diferencias generacionales a través de un abuelo y su nieto, quienes intercambian perspectivas sobre los conflictos sociales de sus respectivas épocas.

A las 15.30 será el turno del gerontólogo Eugenio Semino, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, quien brindará una exposición titulada Efebofobia: el pacto de los espejos.

La efebofobia se refiere al temor o rechazo hacia los jóvenes, una problemática vinculada con los prejuicios generacionales y las dificultades de convivencia entre personas de distintas edades.

El cierre musical estará a cargo de Canto Nuevo, con la participación de Alberto Expósito, Horacio Expósito y Pablo Chihade.

La programación también incluirá una presentación de tango, protagonizada por los bailarines Paula Krichmar y Jorge Paz.

Cuándo y dónde se realizará el Congreso Gerontovida 2026

El encuentro está organizado por Espacio Gerontovida y la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, con Silvia Perelis, Eugenio Semino y Alberto Expósito entre sus principales referentes.

La celebración del 30.º aniversario se realizará en el Teatro Empire, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1934, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jueves 26 de noviembre de 2026, entre las 10 y las 17.

La convocatoria propone reunir a distintas generaciones y promover una sociedad que reconozca el protagonismo, la dignidad y los derechos de las personas mayores.