El economista, Hernán Gil Forleo, evaluó en Canal E la decisión del Gobierno de incorporar 15,6 billones de pesos al presupuesto 2026 y explicó que la medida responde, principalmente, a una inflación superior a la prevista originalmente.

“Vos tenés, a favor del Gobierno era que ya tenía un colchón para este tipo de situaciones, o sea, ya tenía un equilibrio presupuestario, un superávit presupuestario”, sostuvo Hernán Gil Forleo.

La previsión inflacionaria no fue la esperada por el Gobierno

Según explicó, el presupuesto había sido elaborado con una previsión inflacionaria del 18%, pero los precios terminarían aumentando entre un 30% y un 35% durante 2026: “Los precios en algunos sectores, servicios que presta el Gobierno se subieron en mayor cuantía y las cuotas que tenía asignada el presupuesto ya estaban agotadas”.

Por ese motivo, el Ejecutivo tuvo que incrementar las partidas para garantizar el funcionamiento de esas prestaciones. Sin embargo, Forleo remarcó que pudo hacerlo gracias al resultado fiscal acumulado: “Pero lo único, digamos, lo pudo hacer porque tiene cierto respaldo financiero del superávit que venía acumulando”.

Al referirse a los sectores que recibieron mayores recursos, identificó dos áreas centrales: las prestaciones destinadas a los jubilados y las obligaciones financieras de corto plazo. “Básicamente vos tenés jubilados, sobre todo el tema de las prestaciones básicas”, explicó. También mencionó las dificultades para refinanciar compromisos y los mayores intereses que debió afrontar el Estado.

La suba de precios tan acelerada no estaba prevista

El economista aclaró que los incrementos no estaban contemplados en el diseño presupuestario original y señaló que la inflación terminó modificando las necesidades de financiamiento. “Vos pensá que tenías planeado una inflación entre el 15 y el 20%, que en un presupuesto no te establece rango, pero un 18%, y la inflación es un 30%”, afirmó.

En cuanto a la evolución de los precios, consideró que la desaceleración continúa, aunque a un ritmo menor al esperado: “El tema inflacionario estuvo bien llevado hasta mediados del 2025, cuando desde el sector externo se empezó a complicar”.