El asesor financiero, Nicolás Borra, evaluó en Canal E la reciente caída de los activos argentinos y explicó que la jornada negativa estuvo influida tanto por factores regionales como internacionales.

El merval retrocedió alrededor de un 5%, en un contexto marcado por la depreciación del real brasileño y las tensiones en los mercados tecnológicos. “Ayer tuvimos un día en el plano local bastante fatídico, con un merval cayendo un 5% promedio”, sostuvo Nicolás Borra. Sobre el impacto de Brasil, agregó: “Ayer puntualmente el real brasilero se depreció un 2% en un solo día”.

Dudas en el plano internacional con respecto a las valuaciones de las compañías tecnológicas

En el plano internacional, mencionó las dudas sobre las valuaciones de las grandes compañías tecnológicas y el efecto que podría tener un menor rendimiento de sus inversiones: “Lo que están planteando en este momento es que para que paguemos una evaluación de estas tecnológicas, todo tiene que salir perfectamente bien”. Y advirtió: “Si eso no se da, ese CAPEX pasa a ser pérdida y eso podría arrastrar todo el mercado laboral y el crecimiento de Estados Unidos”.

Borra señaló que el interés de los inversores por los activos locales viene debilitándose desde hace aproximadamente dos meses, aunque reconoció algunos movimientos recientes de recuperación. “La verdad es que el apetito por riesgo argentino viene disminuyendo desde hace dos meses aproximadamente”, afirmó.

En ese escenario, consideró que parte de los capitales internacionales comenzó a buscar alternativas en instrumentos de renta fija, ante las caídas de las acciones y las elevadas valuaciones de algunas compañías tradicionalmente consideradas defensivas: “El inversor a la hora de decir ¿dónde pongo mi dinero? Bueno, lo pongo o en bono del tesoro americano, vendiendo por encima del 5% o empiezo a buscar algo más de riesgo en países con buenos rendimientos”.

Complicaciones en el mercado local

Sin embargo, el entrevistado advirtió que el mercado local todavía presenta dificultades para recuperar volumen. “En cuanto a lo local, la liquidez es muy baja, eso hay que decirlo. Lo vemos en casi todos los activos”.

También cuestionó las proyecciones oficiales y sostuvo que el Gobierno debe actuar con mayor prudencia al comunicar sus objetivos económicos: “El Gobierno cae en su propia trampa”. En esa línea, recordó experiencias de administraciones anteriores y señaló: “No se puede agarrar y decir que la inflación va a ser cero cuando tenés un estallido del petróleo que te eleva la inflación mundial”.