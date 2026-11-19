El economista, Jorge Ingaramo, analizó para Canal E el escenario político y económico argentino y cuestionó la decisión del Gobierno de impulsar cambios electorales en un contexto marcado por las dudas del mercado, el deterioro de algunos indicadores y las diferencias dentro del oficialismo.

Al referirse al dictamen para suspender las PASO nacionales, Jorge Ingaramo sostuvo que la administración de Javier Milei abrió un frente de conflicto innecesario. “Bueno, ahí el Gobierno me parece que agrandó mucho el problema y a confesión de parte arregló de prueba, como digo yo”, afirmó.

Expectativa por el crecimiento económico

Asimismo, recordó que el Ejecutivo había proyectado un crecimiento económico del 3,5%, pero consideró que las perspectivas actuales son mucho más limitadas: “Bueno, la economía no va a crecer 3,5, va a crecer 0,7 con suerte, según el último REM”. También señaló que, “la inflación sigue siendo más de 2% mensual”.

Para Ingaramo, el Gobierno necesita recuperar la actividad y mejorar los ingresos de la población. En ese sentido, interpretó que las encuestas reflejan un reclamo social por mayor dinamismo económico: “O sea, la gente quiere reactivación, quiere trabajo, quiere laburar, quiere plata en el bolsillo, etcétera”.

También se refirió a las diferencias públicas entre Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei y recordó que conoce a la dirigente desde la época del conflicto por la Resolución 125 y que compartió su espacio político durante la elección de 2023. “Yo creo que en el fondo, cuando uno empieza una disidencia, una diferencia de este tipo, es muy difícil que después se vuelva a juntar lo que se empezó a separar”, analizó.

Incertidumbre por la relación electoral entre Patricia Bullrich y Javier Milei

Además, el economista puso en duda que ambos puedan compartir una campaña electoral en los mismos términos que hasta ahora: “Y no la veo, honestamente, a Patricia Bullrich, junto a Milei, mano a mano, levantando la mano en una campaña electoral, el candidato a vicepresidenta”.

En materia cambiaria, advirtió que empresas e inversores están dolarizando sus carteras y aumentando su exposición a activos externos. “Eso quiere decir que los inversores están yendo al contado con liquidación y están agrandando la brecha”, señaló.