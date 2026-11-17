El economista, Gustavo Reija, analizó para Canal E los últimos indicadores económicos y advirtió que la inflación continúa mostrando dificultades para perforar determinados niveles.

Gustavo Reija destacó que el IPC registró una suba del 2,2% en octubre, mientras que la canasta básica tuvo un incremento superior. “Ese es un piso que el Gobierno no puede perforar”, afirmó sobre la inflación mensual, que ubicó entre el 1,5% y el 2%.

Fuerte aumento de los productos y servicios indispensables

Sin embargo, consideró que el dato más preocupante es el comportamiento de los productos y servicios indispensables para los hogares: “Y ese índice aumentó, de acuerdo a la información oficial, 3.5 en el mes de octubre. Es decir, está aumentando mucho más”.

Para Reija, esta diferencia tiene consecuencias directas sobre los indicadores sociales. “La realidad es que la cantidad de pobres en Argentina volvió a aumentar, está aumentando nuevamente”, planteó.

También cuestionó que se utilicen indicadores alternativos para explicar la evolución de los precios y mencionó un relevamiento de la Universidad Di Tella, que habría aplicado una canasta de consumo más actualizada que la utilizada por el INDEC: “De acuerdo a ese dato, los pobres en Argentina hoy serían más de 16 millones y estarían pasando a la línea de pobreza aproximadamente 9.000 argentinos por día”.

Críticas a las declaraciones de Luis Caputo

El economista consideró que la credibilidad es uno de los principales activos de un ministro de Economía y cuestionó las explicaciones que Luis Caputo dio sobre la situación económica. “El activo más grande que puede tener un ministro de Economía es la credibilidad”, señaló.

Según analizó, las justificaciones reiteradas ante los resultados desfavorables pueden profundizar la desconfianza de la sociedad y los mercados: “Lo que vas haciendo es perdiendo credibilidad. Y esto, entrás en un círculo vicioso muy complicado”.