La Sociedad Rural de Santa Fe presentó una denuncia ante la Autoridad Nacional de la Competencia para que se investigue un posible abuso de posición dominante vinculado con la implementación de VISEC, la plataforma de trazabilidad utilizada para acreditar que la carne vacuna y la soja argentinas cumplen con las exigencias ambientales de la Unión Europea.

En diálogo con Canal E, Juan Carlos Pujato, secretario de la entidad, cuestionó las restricciones impuestas por Bruselas y denunció las diferencias de precios que enfrentan los productores ganaderos que no están registrados en la plataforma.

Las críticas de la Sociedad Rural a las exigencias de la Unión Europea

La controversia gira alrededor del Reglamento 2023/1115 de la Unión Europea (EUDR), que exige acreditar que determinados productos comercializados en el mercado europeo no provienen de terrenos deforestados después del 31 de diciembre de 2020.

"Nosotros puntualmente hicimos una acción legal contra VISEC, pero nosotros vamos al fondo de la cuestión, y es en realidad la EUDR 1115, que es la normativa de Unión Europea que nos ha puesto en este brete", explicó Pujato.

El dirigente rural también cuestionó los fundamentos ideológicos de la regulación.

"Es la Agenda 2030, es el wokismo y es todo lo que a uno se le puede imaginar disfrazado de buenas prácticas de manejo del bosque y de no deforestación", sostuvo.

Asimismo, recordó que la institución manifiesta su rechazo a estas exigencias desde 2024 y acusó a las autoridades europeas de avanzar sobre la soberanía argentina.

"Estamos todos abocados hoy a tratar de cumplir con un capricho de unos burócratas en Bruselas que nos están haciendo la vida imposible", afirmó.

El impacto de VISEC sobre la producción ganadera argentina

Pujato cuestionó el alcance de los requisitos de trazabilidad en relación con el volumen de carne que efectivamente se destina al mercado europeo.

Según sus estimaciones, alrededor de 1,5 millones de animales serían suficientes para abastecer las exportaciones correspondientes a la Cuota Hilton y la Cuota 481, frente a una faena nacional de aproximadamente 12 millones de cabezas anuales.

"Estamos hablando que un millón y medio nos está condicionando la faena de 12 o 13 o 15 millones", señaló.

También advirtió sobre la situación de los establecimientos de engorde a corral que adquirieron hacienda antes de la implementación de las nuevas exigencias.

"Hoy están feedlots que han comprado de buena fe animales hace un año y medio o dos con características o con oportunidades para exportar esos animales, y resulta que hoy se dan cuenta que esos animales no tienen la trazabilidad que hoy les está pidiendo la 1115", explicó.

Los productores ganaderos denuncian descuentos en el precio de la hacienda

Uno de los principales motivos de la denuncia es la diferencia en los valores que reciben los productores según su adhesión a VISEC.

"Hay un diferencial de un 10% entre lo que es VISEC y lo que es no VISEC", aseguró Pujato, quien responsabilizó al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) por las restricciones comerciales que denunció.

En cuanto al mercado de granos, señaló que la industria ofrece un adicional de ocho dólares a quienes comercializan soja mediante la plataforma.

"Hoy realmente lo que están logrando justamente es un negocio enorme que está concentrado, que el único que pierde es el productor", afirmó.

El secretario de la entidad también mencionó las dificultades que atraviesan los ganaderos santafesinos afectados por las inundaciones.

"Hay productores que están saliendo de la isla, quieren vender esos animales, y cuando llegan al momento de la venta le dicen: 'Mirá, como no tenés VISEC, te tengo que pagar un 6, un 10, un 15% menos'", denunció.

El reclamo al Gobierno nacional

La presentación ante Defensa de la Competencia fue impulsada por el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti, y su secretario, Juan Carlos Pujato.

Más allá de la investigación solicitada, el dirigente reclamó la intervención de las autoridades nacionales frente a las disposiciones europeas.

"Deberíamos hacer un reclamo importante a Cancillería y al Gobierno nacional para que tome cartas en el asunto, porque el interior del país no es Plaza Italia y calle Sarmiento", sostuvo.

Finalmente, defendió la decisión de avanzar con acciones legales: "Nuestro reclamo no viene por un capricho de los dirigentes, sino que viene por una necesidad genuina de los productores que hoy están desesperados".