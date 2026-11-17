El economista, Roberto Rojas, pasó por Canal E y se refirió al último dato de inflación y advirtió que la economía argentina podría continuar con aumentos mensuales cercanos o superiores al 2%.

Según Roberto Rojas, el programa actual muestra dificultades para reducir la suba de precios y sostener el equilibrio fiscal sin nuevos ajustes tarifarios. “Lamentablemente estamos viendo que la inflación es un fenómeno que vino para quedarse”, afirmó.

Los servicios públicos empujan el índice inflacionario hacia arriba

Además, sostuvo que el Gobierno podría enfrentar mayores presiones sobre los precios si necesita incrementar las tarifas de los servicios públicos: “Probablemente estemos hablando de una inflación entre el 1,9, el 2,2 o para arriba de acá en lo que viene. Si es que no hacen otra cosa desde el Gobierno”.

Para Rojas, la posibilidad de impulsar la actividad mediante una mayor circulación de pesos también podría generar consecuencias inflacionarias. “Este plan económico vino atacando el lado no solamente de la demanda, sino también de la oferta. Entonces muchísimas empresas han cerrado y lo que queda va a tener que aumentar precios y el mercado lo va a terminar convalidando porque justamente son productos inelásticos”, explicó.

También se refirió a la evolución del dólar informal y a la posibilidad de que una mayor liquidez impulse a los ahorristas a buscar cobertura en moneda extranjera: “Sabemos que siempre ante la inestabilidad, el refugio es una moneda dura y en nuestro caso es el dólar”.

A qué se debe la tensión cambiaria

Sin embargo, el economista consideró que las tensiones cambiarias no responden únicamente a las expectativas electorales, sino también a los resultados económicos del programa oficial. “Tiene que ver con el agotamiento del modelo y que no se ve ninguno de sus frutos. No hay mayor actividad, no hay mayor consumo, no vuelan los salarios”, afirmó.

En relación con el aumento del precio internacional del petróleo, reconoció que puede favorecer las exportaciones argentinas, aunque también trasladarse a los costos internos. “Por un lado, el petróleo caro nos trajo dólares a través de Vaca Muerta”, explicó, pero advirtió que, “por otro lado, termina siendo inflacionario porque derrama en toda la economía y en toda la actividad económica”.