Mariano Gorodisch explicó cómo es el nuevo plazo fijo que rinde un 50% más

El último dato de inflación, que se ubicó en el 2,2%, modificó el escenario para los ahorristas. Según explicó en Canal E el periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, el plazo fijo tradicional ofrece actualmente un rendimiento promedio del 1,5% mensual, mientras que el UVA ajusta según la evolución de los precios.

“En cambio, el UVA, que es el que ajusta según el último número de inflación, pasa a rendir 2,2% mensual”, señaló. Y agregó: “En porcentaje, el plazo fijo UVA, atado a la inflación, rinde un 50% más que el plazo fijo tradicional”.

Cuál es la diferencia entre los plazos fijos

Sin embargo, advirtió que existe una diferencia importante en los plazos: “El 98% de los depósitos es a 30 días y no a 90, que es lo que te exige el plazo fijo UVA”.

Gorodisch también explicó por qué esta alternativa no tiene tanta difusión: “Los bancos no lo promocionan porque no les conviene mucho este plazo fijo atado a la inflación, porque no tienen mucha demanda, por el otro lado, de créditos atados a la inflación. Y la gente mucho no lo conoce tampoco”.

Uno de los principales factores que deben considerar los ahorristas es la evolución del dólar. “Más que nada, que el dólar no se te mueva mucho más allá de la inflación”, recomendó. En ese escenario, sostuvo que el Gobierno buscará contener el tipo de cambio durante la etapa electoral. Para hacerlo, mencionó las intervenciones en el mercado de dólar linked, las operaciones de dólar futuro y la posibilidad de utilizar recursos del Tesoro.

Existen alternativas de inversión no muy conocidas por los ahorristas

El periodista también destacó algunas alternativas para quienes necesitan mayor disponibilidad del dinero. Entre ellas, mencionó el plazo fijo UVA precancelable: “Puedes hacer el UVA precancelable de última, de modo que si vos querés a los 30 días ya lo podés precancelar”.

Otra posibilidad es el esquema de intereses sub periódicos, que permite cobrar rendimientos antes del vencimiento total. Además, describió el plazo fijo UVA escalonado, que consiste en constituir depósitos en diferentes momentos para generar vencimientos periódicos. “Entonces, al hacerlo uno hoy, dentro de 30 días y otro dentro de 60 días, ya tenés tres plazos fijos que te van venciendo cada 30 días y pagándote intereses y hasta capital”, explicó.