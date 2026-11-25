El presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y Otros Equipamientos Agrícolas e Industriales (AFAT), Carlos Palmieri, pasó por Canal E y realizó un balance del mercado de maquinaria agrícola y describió un año marcado por las dificultades de acceso al financiamiento.

Al analizar el comportamiento de la actividad, Carlos Palmieri explicó: “El mercado arrancó, en términos generales, con un enero y febrero parados, prácticamente, a la espera de la aparición de herramientas financieras”. Según detalló, el segundo trimestre mostró una recuperación que generó expectativas superiores a los resultados que finalmente se esperan para el cierre del año.

A qué se debe el freno en la demanda de maquinaria agrícola

Sin embargo, posteriormente volvió a frenarse la demanda. En este sentido, identificó entre las principales causas “el coste elevado de los intereses en el caso de los pesos” y las limitaciones para acceder a líneas de crédito en dólares.

Otro de los puntos centrales fue la antigüedad de los equipos utilizados en el campo argentino. Palmieri indicó que, “más del 80% de las máquinas tienen más de 10, 15 años”, una situación que limita la incorporación de tecnologías capaces de mejorar los procesos productivos.

Sobre la misma línea, destacó los beneficios de actualizar los equipos: “Entonces todo va mejorando, toda esa combinación de diferentes tecnologías y los diferentes procesos que se hacen en el agro generan aumento de productividad y mejoría de costes”.

La llegada de nueva maquinaria agrícola necesita la incorporación de tecnología

El presidente de AFAT también remarcó la distancia que existe respecto de otros mercados: “Entonces sí está claro que está faltando todavía incorporación de tecnología, y mucha cuando nos comparamos con los países líderes del agro mundial”.

Luego, manifestó que el problema no pasa tanto por la disponibilidad de crédito como por las condiciones económicas para tomarlo. Al respecto, expresó: “Costos, principalmente costos. Disponibilidad de crédito hay, pero ha resultado caro”.