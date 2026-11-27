El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, evaluó en Canal E que la nueva ronda de aranceles anunciada por Donald Trump debe interpretarse como una respuesta a las dificultades políticas internas del mandatario estadounidense.

Según explicó Miguel Ponce, la medida llega después de que la Corte Suprema anulara los gravámenes originales. “Esta nueva ronda de aranceles hay que interpretarla claramente como que es fundamentalmente una maniobra defensiva de política interna de Trump después de la sentencia de la Corte Suprema en su momento que anuló los aranceles originales”, afirmó.

Qué busca Donald Trump con esta nueva ronda de aranceles

Asimismo, recordó que durante la campaña electoral Trump había convertido los aranceles en uno de sus principales ejes discursivos. “Trump ubicó la política comercial bajo el paraguas de la política de seguridad nacional”, señaló. Y agregó: “¿Qué le permite esto? Poder hacer órdenes presidenciales, lo que acá conocemos como DNU, sorteando al Congreso”.

Ponce advirtió que el anuncio profundizó la incertidumbre financiera en un contexto en el que las bolsas ya atravesaban dificultades por la caída de las acciones tecnológicas y las expectativas vinculadas con la inteligencia artificial: “Claro, bueno, ahora claramente el impacto inmediato que ha tenido esto en los mercados es superponer al pánico que ya estaba en las bolsas”, explicó.

En ese escenario, mencionó las caídas registradas en los principales índices internacionales y la búsqueda de activos de refugio. También vinculó la situación con las condiciones impuestas a Nvidia para volver a vender sus chips: “¿Cuál es la condición? No venderle más chips a China”.

La adaptación de los mercados a la política arancelaria de Trump

El especialista en comercio exterior consideró que el mercado parece haber incorporado cierto grado de incertidumbre arancelaria, aunque advirtió que la tendencia todavía es negativa. “Y bueno, el mercado parece haber aprendido a vivir con incertidumbre arancelaria. Y la reacción fue bastante contenida”, indicó.

Al analizar las posibles consecuencias para el país, destacó que Argentina no se encuentra entre las economías alcanzadas por los nuevos castigos arancelarios y que esa situación podría favorecer a determinados sectores exportadores. “Básicamente Argentina no está castigado. Los demás sí”, afirmó.