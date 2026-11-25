La economista, Natalia Motyl, analizó para Canal E el desempeño de las exportaciones agroindustriales y explicó que las cifras favorables estuvieron impulsadas principalmente por el aumento de los precios internacionales de la energía y los combustibles.

Al referirse a este fenómeno, Natalia Motyl sostuvo: “Tuvimos un shock externo por la guerra, que aumentaron los precios de los combustibles. Cuando aumentan los precios de los combustibles, como es uno de los factores fundamentales o insumos fundamentales en todo lo que tenga que ver con el agro, la agroindustria, termina al alza presionando también esos precios”.

El primer impacto del shock externo comenzó a corregirse

Sin embargo, advirtió que el escenario podría cambiar: “Ahora, si uno mira hacia adelante, vemos que es más un shock transitorio porque nuevamente empiezan a corregir a la baja y, bueno, probablemente se pueda llegar a revertir para los próximos meses”.

Sobre la actividad económica, Motyl describió una marcada diferencia entre los sectores que crecen y aquellos que atraviesan dificultades. “Porque aún así todo este efecto positivo externo transitorio que favoreció aquellos sectores más dinámicos de este modelo no está amortiguando el impacto negativo que estás teniendo en la industria y el comercio”, señaló.

Al analizar la situación del complejo sojero, consideró que el contexto internacional favoreció los ingresos por exportaciones, aunque aclaró que el incremento responde principalmente a los valores de los productos y no a un aumento de las cantidades comercializadas. En ese sentido, afirmó: “Para adelante creo que, vuelvo a repetir, lo veo más como un impacto sobre precios, no sobre cantidades”.

Una nueva reducción de las retenciones podría volver a beneficiar al sector agroexportador

La economista también planteó la necesidad de revisar las retenciones para incentivar una mayor oferta: “Creo que debería haber una baja en lo que son las retenciones que pueda llegar, digamos, a favorecer lo que es el complejo sojero para los próximos meses, para que haya un aumento de lo que es la oferta”.

Por otro lado, estimó que desde la asunción de Javier Milei hasta el segundo trimestre de 2026 se destruyeron alrededor de 250.000 empleos formales en el sector privado. “Entonces si vos tenés 10 cuadras de fila de gente para entregar el cv., para pedir un trabajo, bueno, te van a terminar trabajando por el pan y la coca”, graficó al describir el deterioro del mercado laboral.