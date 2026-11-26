El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, analizó para Canal E el efecto de la suba del tipo de cambio sobre los precios agrícolas y el comportamiento comercial de los productores.

Javier Preciado Patiño explicó que el dólar comprador del Banco Nación, referencia para las operaciones del agro, llegó a rozar los $1.600 y llevó la cotización de la soja hasta los $580.000 por tonelada. “Y bueno, estos $30.000 más, lo que estoy viendo es que disparó un poco la venta por parte del productor”, señaló.

Cosecha de trigo: más camiones y movimiento en los puertos

Asimismo, destacó el volumen de trigo que está llegando a las terminales portuarias y estimó que la producción podría alcanzar los 24 millones de toneladas, con posibilidades de superar esa cifra. “Lo primero es que hay una muy buena cosecha”, afirmó al describir el incremento del transporte de granos durante noviembre.

Patiño también explicó que los productores están acelerando las entregas porque necesitan aprovechar la ventana comercial del cereal antes de la llegada de las próximas cosechas: “Segundo, que el productor está vendiendo, y está entregando, o sea, cosecha, pum, a puerto, cosecha, a puerto, cosecha, a puerto porque el momento del trigo es este trimestre, diciembre, enero, febrero y marzo”.

A su vez, señaló que los exportadores buscan colocar rápidamente el cereal argentino en los mercados internacionales: “Me parece que vamos a ver un fin de año con un diciembre con mucho movimiento de trigo en los puertos”.

Energía y minería reducen la presión sobre el sector agropecuario

Uno de los puntos que el entrevistado consideró más favorables para el campo es el crecimiento de otras fuentes de ingreso de divisas, especialmente la energía y la minería. “La buena noticia es que de acá en adelante los dólares, el ingreso de divisas, no va a depender tanto del agro como antes. Es una noticia buenísima, porque le saca presión al agro”, sostuvo.

En esa línea, recordó que anteriormente el Gobierno recurría a las liquidaciones del sector agropecuario cuando necesitaba reforzar el ingreso de dólares. “Pero el hecho de que hoy tengas agro y energía casi en un mismo nivel, y el día de mañana se sume minería, para esto es una noticia buenísima, para el agro es buenísimo esto. Esto es maravilloso, lo que siempre se buscó, lo que siempre se quiso”, remarcó.