El diputado nacional, Pablo Farías, pasó por Canal E y destacó la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la Ley 24.467 para permitir que las cooperativas puedan acceder al certificado PyME.

La iniciativa busca resolver una limitación normativa que les impide obtener beneficios fiscales y condiciones de financiamiento. “Lo que le posibilita a las cooperativas es obtener un certificado que hoy, lamentablemente, se les está negando”, explicó Pablo Farías.

La importancia del documento para las PyMEs

Asimismo, señaló que la falta de este documento afecta especialmente a las cooperativas de servicios, que tienen un papel importante en distintas localidades de Santa Fe: “Por eso es muy importante esta modificación, porque no deja duda en la interpretación de la ley”.

Farías también criticó los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, vinculados con la suspensión de embargos y la extensión de los plazos de pago de deudas con ARCA. “Lo que ha anunciado es muy poco, es muy insuficiente y realmente no llega a impactar con fuerza en la situación tan grave que están viviendo la mayoría de las PyMEs hoy en el país”, afirmó.

A su vez, cuestionó que las disposiciones oficiales no alcancen a las empresas que ya sufren embargos y consideró insuficiente que los planes de pago hayan pasado de 12 a 18 meses: “El ARCA hace lo contrario, presiona de una manera a las empresas que la mayoría cuando tiene esta situación no puede seguir funcionando”.

La generación de empleo no repunta en el ámbito PyME

El entrevistado vinculó las dificultades de las PyMEs con el deterioro del empleo y la demanda interna. “Las PyMEs, al caerse, al reducir su fuerza de trabajo, al estar generando una gran capacidad ociosa, y es la realidad que estamos teniendo, también están prescindiendo de empleos”, señaló.

Además, alertó sobre el reemplazo de los puestos formales por alternativas laborales más precarias: “La gente tiene que sobrevivir, y para eso la hace trabajando para una aplicación, como un cuentapropista, pero no tienen las características de los empleos que perdieron”.