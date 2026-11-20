El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, pasó por Canal E y examinó las consecuencias de la histórica reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

“La contradicción que se da entre el impacto político que todos esperábamos que iba a surgir a partir de, obviamente, una cumbre trilateral histórica, pero los mercados, sin embargo, la eclipsaron”, sostuvo Miguel Ponce.

Cómo impactó el debut de Anthropic en los mercados

Asimismo, explicó que la atención financiera estuvo concentrada en el debut bursátil de la compañía tecnológica Anthropic, que provocó fuertes movimientos en las principales bolsas: “Hoy estamos viviendo lo que sería la resaca de esa salida tan importante a bolsa que hubo en el día de ayer, donde se superó inclusive el récord que anteriormente tenía SpaceX”.

Ponce explicó que el comportamiento de las acciones tecnológicas repercutió sobre los mercados internacionales y mencionó especialmente a Nvidia y AMD, vinculadas con la producción de chips utilizados por Anthropic. “Y hoy ha continuado cayendo en el pre-market y esto se refleja, está cayendo en torno a un 6, un 7% antes de abrir, arrastrada por las caídas de Nvidia y AMD”, detalló.

A ese escenario sumó las expectativas sobre una posible suba de las tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre: “Y bueno, también se tocó modificar el tema de la Corte Penal, yo no tenía metido en ese país, no me acordaba exacto cómo era, y la reacción de Europa y Asia”.

Argentina podría empezar a perder consideración en materia de inversión

El especialista en comercio exterior consideró que uno de los principales efectos para Argentina será la salida de capitales hacia activos considerados más seguros, especialmente los bonos del Tesoro estadounidense. “El mayor impacto para mí es negativo porque está vinculado precisamente al alza de la tasa y al hecho de que esto desata un vuelo a la calidad”, advirtió.

En ese sentido, explicó que los inversores podrían retirar recursos de mercados emergentes para buscar refugio en instrumentos de deuda de Estados Unidos: “Esto va a seguir pegándonos en el tema riesgo país”.