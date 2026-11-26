El economista del CEPA, Francisco Martinelli, pasó por Canal E y se refirió al escenario económico argentino y advirtió que la recesión no puede reducirse a una cuestión técnica, pese a que el Gobierno intente relativizar su impacto.

Para Francisco Martinelli, los indicadores de actividad muestran un deterioro que podría profundizarse durante el último trimestre del año. “Para empezar a hablar sobre uno creo que haya tocado meramente, que lo que dijo el ministro hace dos días, de que es una cuestión meramente técnica, no es tan así”, sostuvo.

Distintos sectores de la economía en caída

Asimismo, señaló que los datos de octubre reflejan retrocesos en distintos sectores de la economía: “En este último trimestre, lo que ya estamos viendo, en octubre al menos, es que la construcción cayó, que cayó la producción de autos, que cayó la producción de la industria, que cayó el tacho de cemento, que cayó el patentamiento de autos”.

Martinelli también puso el foco en la evolución de la actividad durante un período más extenso y remarcó que la economía todavía no consiguió recuperar los niveles previos. “Entonces, si bien técnicamente estamos entrando en recesión, ahora se confirmó que estamos en recesión, estamos con niveles de actividad similares a lo que había pasado a comienzos del año pasado”, explicó.

Al analizar las posibilidades de recuperación, apuntó contra la decisión del Gobierno de frenar la obra pública y advirtió que no observa señales de un cambio de rumbo en ese aspecto. “La construcción estaba centralmente parada, no solamente por una cuestión de consumo, sino también porque el Estado Nacional dejó de gastar en obra pública directamente”, afirmó.

Cuál es el plan del Gobierno para reactivar la economía

En ese contexto, el entrevistado consideró que el oficialismo apuesta a que los sectores exportadores impulsen la economía, aunque todavía no logran compensar las dificultades de las actividades más afectadas: “Lo que van a seguir haciendo es que traccionen los sectores exportadores, que sean los grandes ganadores del sistema los cuales me logren salvar, que sea el RIGI el cual me logre salvar”.

Además, planteó que un eventual crecimiento económico podría no traducirse en más empleo ni en una recuperación del entramado productivo: “Es decir, este crecimiento de la actividad económica no va a transformarse o no va a significar directamente mayor cantidad de puestos de trabajo o mayor cantidad de empresas, porque básicamente sigue habiendo un problema en ese sentido”.