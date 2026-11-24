La tributarista, Elisabet Piacentini, explicó en Canal E que las medidas de ARCA representan una oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas puedan reorganizar sus obligaciones fiscales y recuperar capacidad financiera.

“Esto es un aire que se da a las empresas, sobre todo a las PyMEs. Es un aire para que ordenen un poco su pasado, su parte para atrás, sus deudas”, señaló Elisabet Piacentini.

Cuáles son los beneficios que implementará el ARCA

Entre los beneficios mencionó la suspensión de nuevos juicios y embargos hasta el 30 de junio. Asimismo, aclaró que la disposición no implica una condonación de las obligaciones: “Por ahora no se les perdona la deuda, la sigue teniendo, sigue corriendo el interés resarcitorio, que es un 2,75% por mes”.

Piacentini remarcó que contar con el certificado PyME vigente es fundamental para acceder a estas herramientas y recomendó tramitarlo a través de la página de ARCA. “Lo importante es que tengan el certificado PyME vigente, por eso esto siempre lo estamos recomendando desde este lugar, porque los beneficios son muchos del certificado PyME”, afirmó.

A partir de estas medidas, consideró que las empresas deben aprovechar el tiempo disponible para revisar sus deudas y reorganizar sus finanzas: “Lo que tienen que hacer es justamente tener ese aire, ese respiro para recomponer ventas, para recomponer capital de trabajo”.

Nula reactivación del consumo: una variable que afecta a las PyMEs

La contadora también advirtió sobre el deterioro de la cadena de pagos y describió situaciones en las que empresas están negociando con sus proveedores porque no pueden afrontar los cheques diferidos que emitieron. “Esto es lamentable, las ventas no han repuntado todavía”, sostuvo.

A su vez, planteó la necesidad de actualizar las herramientas comerciales y digitales de los negocios: “También es un momento de revisar todo lo que es marketing, renovar fotos, catálogos, páginas web, redes, tener una tienda con un carrito de compras”.