Roberto Bacman: “Si el Estado deja de financiar a los pequeños partidos, hay un problema en el sistema político argentino”

El analista político, Roberto Bacman, analizó para Canal E la agenda legislativa del oficialismo y explicó que, tras la visita del Papa, el Gobierno busca recuperar la iniciativa política con dos proyectos centrales: la reforma electoral y el Presupuesto.

“En primer lugar, la nueva ley electoral, no es solamente la suspensión de las PASO, sino que es cambios en la forma de financiamiento”, explicó Roberto Bacman. En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que podría tener una modificación del esquema actual: “Si el Estado deja de financiar a los pequeños partidos, hay un problema en el sistema político argentino”.

Se complica la aprobación del Presupuesto

Sobre el Presupuesto, también anticipó dificultades para el oficialismo: “Con una inflación que acumulada, igual que ya está como 15 puntos o 20 arriba de lo que el presupuesto prevé para el año que viene, también va a ser un tema difícil para el oficialismo”.

Al analizar el panorama opositor, Bacman sostuvo que la sociedad mantiene una fuerte división política. “Estamos frente a una sociedad muy polarizada entre, llamémosle, opositores y oficialistas”, afirmó.

Según su evaluación, el oficialismo conserva una base electoral consolidada: “Están con un núcleo duro muy, muy solvente, digamos, de 30%”. Sin embargo, consideró que existe un sector de votantes que todavía no está convencido de su respaldo al Gobierno.

La demanda de los electores para el peronismo

En cuanto al peronismo, el analista político señaló que la unidad aparece como una demanda de sus propios electores. “Los peronistas quieren la unidad y quieren que el peronismo resuelva esa unidad, y esa unidad puede ser por consenso o puede ser por un sistema democrático”, expresó.

Además, destacó el papel que podrían tener las PASO en ese proceso: “Las PASO, para muchos peronistas, ahora sí dirigentes peronistas, es el único instrumento institucional que hoy le permitiría al peronismo respetar las reglas de juego porque las PASO son obligatorias y van a tener un control institucional”.