El economista e investigador del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Francisco Martinelli, pasó por Canal E y se refirió al deterioro de las cuentas públicas y advirtió que la caída de la recaudación complica el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Francisco Martinelli puso el foco en el comportamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al que vinculó directamente con el consumo y la actividad económica. “Hace un año que en todos los meses hay caídas interanuales en la recaudación del IVA”, señaló.

La caída del consumo impacta sobre la recaudación del Gobierno

En esa línea, explicó: “Estamos hablando de que el impuesto relacionado con el consumo, con la actividad, no está recaudando”. Según detalló, el resultado fiscal primario de octubre fue un 7% inferior al del mismo mes del año pasado y los ingresos muestran un retroceso progresivo.

“Los resultados fiscales del Gobierno, los resultados primarios, terminan siendo cada vez más bajos”, sostuvo Martinelli. Frente a ese escenario, afirmó que el Ejecutivo busca sostener el superávit mediante nuevos recortes: “Para sostener un superávit fiscal, termina reduciendo aún más el gasto”.

También advirtió sobre la distancia entre los recursos disponibles y la meta acordada con el FMI, que ubicó en el 1,4% del PBI, equivalente a unos 16 billones de pesos. “Hoy en día, el Gobierno, haciendo todo el esfuerzo que pueda hacer, con suerte alcanza los 13 a fin de año. Estaría faltando alrededor de 3 billones de pesos”, calculó.

Las prioridades del Gobierno a la hora de realizar el ajuste

Otro de los cuestionamientos del economista estuvo dirigido a la forma en que el Gobierno distribuye los recortes presupuestarios. “El Gobierno es discrecional al elegir qué ajustar y qué no”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el Ejecutivo concentra los recortes en partidas que decide no financiar y remarcó que la recaudación no muestra señales suficientes de recuperación: “El Gobierno ajusta de donde él considera y se come toda esta recaudación”.