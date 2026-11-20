El economista, Lucas Carattini, analizó para Canal E el escenario financiero argentino y advirtió que el riesgo país podría volver a ubicarse por encima de los 1.000 puntos, en un contexto marcado por la debilidad de los bonos y la incertidumbre económica y política.

“Sin ningún tipo de duda, de hecho, hoy por lo pronto los bonos caen, dependiendo realmente qué bono, aproximadamente un punto y medio, dos puntos, dos puntos y medio”, explicó Lucas Carattini. En consecuencia, anticipó que, “es probable que en breve podamos ver, o mejor dicho, no debería llamarnos la atención en breve tener el riesgo país cercanos a los 1.000 puntos o incluso por arriba de los 1.000 puntos”.

El estancamiento económico también influye en la suba del riesgo país

Asimismo, vinculó esta situación con distintos factores locales e internacionales. Entre ellos, mencionó el estancamiento de varios sectores de la economía, la falta de recuperación de los salarios y la proximidad de las elecciones: “Un salario real que no termina de repuntar y elecciones un poco más cerca, definiciones políticas, si querés, en torno a las elecciones cada vez un poco más cerca, que te genera mucha incertidumbre”.

Carattini también señaló que el contexto externo no contribuye a mejorar las perspectivas. “Los países emergentes en general tienen sus monedas devaluándose, la bolsa en Estados Unidos también está bastante endeble y está también a la baja”, planteó.

A su vez, consideró que una mayor claridad sobre las candidaturas y las propuestas electorales podría contribuir a reducir la volatilidad de los activos argentinos: “Algo que sí podría ayudar un poco a eliminar incertidumbre es saber si efectivamente o no sale lo que es la reforma política en este caso, que es básicamente saber si vamos a tener PASO en la Argentina”.

El factor político podría ser determinante para cortar con tanta incertidumbre entre los inversionistas

Para el economista, anticipar las definiciones políticas permitiría que los inversores conozcan quiénes competirán y cuáles serán sus propuestas. “Yo creo que algo que necesitamos en la Argentina en este momento es precisamente eliminar incertidumbre y tener un poco más de claridad hacia adelante”, afirmó.

Además, advirtió que un escenario con varios candidatos oficialistas y un peronismo unificado podría generar una lectura negativa para el mercado. Sobre las consecuencias de las primarias, recordó la experiencia de 2019: “Vos al tener las PASO, que son una primera encuesta, si vos tenés un resultado que se lee como que al oficialismo de turno le va a costar la reelección, vos tenés ahí dos, tres meses en el medio que vas a tener no solamente muchísima incertidumbre, pero en ese caso sin duda muchísima volatilidad”.