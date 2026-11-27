El economista, Lucas Carattini, analizó para Canal E el panorama de la economía argentina y sostuvo que, aunque no observa una crisis profunda, el país atraviesa un período de estancamiento que afecta especialmente a las actividades que generan empleo.

“Yo creo que no, obviamente no podemos hablar de crisis profunda y de una caída, obviamente no, de la economía, si creo que es correcto hablar de estancamiento”, señaló Lucas Carattini.

A qué se debe la falta de crédito en Argentina

En ese sentido, identificó a la construcción, la industria y el comercio como los sectores que todavía no consiguen recuperar dinamismo. Además, explicó que la política monetaria restrictiva limita el acceso al financiamiento: “El Gobierno mantiene incluso el día de hoy, por ahí ahora un poco más relajada, una política monetaria muy estricta, que eso obviamente se repercute en que no haya mucho crédito”.

Carattini también se refirió a la pérdida de capacidad de consumo de los hogares, aunque aclaró que no observa una caída generalizada de los salarios reales. “Están estancados los salarios en términos reales”, afirmó. Según explicó, el ajuste de tarifas y la reducción de subsidios disminuyeron los ingresos disponibles para comprar otros bienes y servicios.

Luego, manifestó que uno de los principales problemas es que la estabilización de los precios todavía no está acompañada por una recuperación sólida de la actividad: “No tenés un crecimiento hoy todavía de lo que es la economía, para los últimos datos, pero seguís manteniendo niveles de inflación de 2% mensual”.

La situación económica podría afectar el resultado electoral del 2027

El economista consideró que esa combinación dificulta la mejora del poder adquisitivo y puede tener consecuencias políticas de cara a 2027. En ese contexto, sostuvo que el Gobierno deberá sostener la estabilidad cambiaria y evitar un deterioro de los ingresos. “La gente vota con el bolsillo en líneas generales muchas veces”, expresó.

Al analizar la evolución del riesgo país, que se encontraba por encima de los 1.000 puntos, anticipó que la suba de los bonos podría permitir una reducción del indicador: “No me sorprendería que pudiese cerrar hoy ligeramente abajo de los mil puntos”.